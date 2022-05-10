Ударів по цивільних об'єктах буде більше: ЗС РФ застосовують застарілі ракети Х-22

На думку Олексія Арестовича, застосування старих ракет Х-22 разом із найсучаснішими "Кинджалами" свідчить про те, що ЗС РФ влаштовують ракетний терор для істерії громадської думки.

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Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявляє, що ЗС РФ застосовують здебільшого радянські ракети Х-22, які мають високий рівень відхилення, складність в експлуатації, а також гіперзвукові "Кинджали". Їх неможливо перехопити.

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Застосування застарілих і паралельно з тими найсучасніших ракет показує, що в російських військ пішла економія високоточних ракет, які займали нішу між "похмурим старінням" і обмеженою кількістю найсучаснішої зброї.

Проблеми ракети Х-22 — фізичне старіння, дуже токсичне паливо, складність застосування, відхилення від цілі на 200-300 метрів.

З цього Арестович робить два висновки:

буде більше промахів та попадань у житлові квартали ракетами Х-22;

буде більше уражених цілей ракетами "Кинджал" — вони гіперзвукові, тому їх неможливо перехопити.

Поєднання точних влучень із руйнуванням житлових кварталів дасть іншу медійну картинку психологічного масового ракетного терору. Це може породити ефект "нездатності ЗСУ протистояти ворогові" у відбиванні ракетних ударів, що підштовхне до істеричних зривів у суспільній свідомості.

Зі свого боку, на істеричні зриви лягатиме й інша зрада, якої й так достатньо.

Головна мета "ракетної війни" — ефект створення загального негативного тла, а також ураження цілей.

Тому радник голови ОП заявляє, що не варто ігнорувати повітряну тривогу, особливо якщо місце проживання знаходиться поряд із військовим об'єктом чи об'єктом критичної інфраструктури. Також Арестович радить не дивитись телевізор, щоб не розганяти істерику в психіці.

"А якщо такий задум противника — то наше священне завдання — його зірвати. Кожен у своїй голові. Війна — вона скрізь. І насамперед — усередині кожного з нас", — резюмує Арестович.

Нагадаємо, 9 травня ЗС РФ запустили три гіперзвукові ракети "Кинджал" по Одеській області. Також того дня російські війська завдали ракетного удару по Україні ракетами Х-22.