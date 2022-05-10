Ударов по гражданским объектам будет больше: ВС РФ применяют устаревшие ракеты Х-22

По мнению Алексея Арестовича, применение старых ракет Х-22 вместе с самыми современными "Кинжалами" говорит о том, что ВС РФ устраивают ракетный террор для истерии общественного мнения.

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Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявляет, что ВС РФ применяют в основном советские ракеты Х-22, которые имеют высокий уровень отклонения, сложность в эксплуатации, а также гиперзвуковые "Кинжалы". Их невозможно перехватить.

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Применение устаревших и параллельно с тем самых современных ракет показывает, что у российских войск пошла экономия высокоточных ракет, которые занимали нишу между "унылым старьем" и ограниченным количеством самого современного оружия.

Проблемы ракеты Х-22 — физическое устаревание, очень токсичное топливо, сложность применения, отклонение от цели на 200-300 метров.

Из этого Арестович делает два вывода:

будет больше промахов и попаданий в жилые кварталы ракетами Х-22;

будет больше поражений целей ракетами "Кинжал" — они гиперзвуковые, поэтому их невозможно перехватить

Сочетание точных попаданий с разрушением жилых кварталов даст другую медийную картинку психологического массового ракетного террора. Это может породить эффект "неспособности ВСУ противостоять врагу" в отражении ракетных ударов, что подтолкнет к истерическим срывам в общественном сознании.

В свою очередь на истерические срывы будет ложиться и прочая зрада, которой и так достаточно.

Главная цель "ракетной войны" — эффект создания общего негативного фона, а также поражения целей.

Поэтому советник главы ОП заявляет, что не стоит игнорировать воздушную тревогу, особенно, если место проживания находится рядом с военным объектом или объектом критической инфраструктуры. Также Арестович советует не смотреть телевизор, чтобы не разгонять истерику в психике.

"А если таков замысел противника — то наша священная задача — его сорвать. Каждый в своей голове. Война — она везде. И в первую очередь — внутри каждого из нас", — резюмирует Арестович.

Напомним, 9 мая ВС РФ запустили три гиперзвуковых ракеты "Кинжал" по Одесской области. Также в тот день российские войска нанесли ракетный удар по Украине ракетами Х-22.