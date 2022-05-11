Побили техніку ворога та контратакували: ЗСУ просунулися на запорізькому напрямку
Бійці тероборони разом з іншими силами оборони ліквідували понад 10 російських солдат.
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Запорізька бригада територіальної оборони просунулась на своєму напрямку, зайнявши нові позиції і знищивши кілька одиниць техніки ворога. Про це повідомляє пресслужба військових у Фейсбуці.
Вказується, що сили оборони разом із бійцями тероборони знищили кілька броньованих та автомобільних одиниць техніки російських військ. Також було знищено понад 10 російських солдат.
"Деяким підрозділам бригади вдалося просунутися вперед і закріпитися на нових позиціях", — наголосили у публікації.
11 травня цю інформацію підтвердили у Запорізькій ОВА. Також, за їхніми даними, найбільша активність росіян спостерігається біля Полог, Оріхова та Гуляйполя. Унаслідок обстрілів загорілося поле та трава поряд із селищем Комишуваха. Також у Гуляйполі спалахнуло складське приміщення на 150 кв. метрів через артилерійські обстріли.
В обласній військовій адміністрації зазначили, що бійці під Гуляйполем здобули британське озброєння.
Нагадаємо, ЗС РФ завдали ракетного удару по Запоріжжі. Ракету було збито українською ППО.
9 травня аналітик Том Купер заявляв, що українські військові пішли у контрнаступ на запорізькому напрямку.