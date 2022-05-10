Німеччина згодна передати Україні ЗСУ "Гепард": є умова

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у Києві заявила, що Берлін також має намір надалі поставити українським військам танки та гаубиці.

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Міністриня закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва у вівторок, 10 травня, заявила, що ФРН може передати Україні зенітні самохідні установки "Гепард" після того, як домовиться з іншими країнами щодо постачання боєприпасів для них. Про це глава німецького зовнішньополітичного відомства заявила у процесі пресконференції із головою МЗС України Дмитром Кулебою.

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За словами Бербок, Німеччина вже поставила Україні 16 мільйонів снарядів, тисячі набоїв, а також переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger і "Стріла".

"Ми говорили про броньовані машини. Але, наприклад, щодо "Гепардів". Ми можемо їх постачати, але ми не маємо для них снарядів... Ми намагаємося зараз знайти снаряди у тих країн, які їх можуть постачати для "Гепардів", — сказала глава МЗС Німеччини.

Міністриня закордонних справ ФРН додала, наступним кроком у наданні Німеччиною військової допомоги Україні стануть постачання танків і гаубиць. Також невдовзі Берлін розпочне навчання бійців Збройних сил України використанню нового озброєння, додала Бербок.

Що за "гепард"?

"Гепард" — це зенітна самохідна установка на шасі Leopard. На вежі, яка може обертатися на 360 градусів, встановлено дві 35 мм гармати і два радари — пошуковий і відстежувальний. Кожна з гармат може здійснювати 550 пострілів за хвилину. Ефективна дальність ураження — 5 500 м. Боєкомплект — 640 снарядів для ураження повітряних цілей і 40 бронебійних снарядів для стрільби по наземних цілях.

Нагадаємо, на початку травня ЗМІ повідомили, що Німеччина планує відправити в Україну сім німецьких самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000, які здатні випускати 10 снарядів за хвилину й обладнані системою захисту від зброї масового ураження.

Також ми писали, що ФРН, за даними журналістів, має намір поставити українським військовим радіолокаційні системи Cobra.