Германия согласна передать Украине ЗСУ "Гепард": есть условие

Глава МИД Германии Анналена Бербок в Киеве заявила, что Берлин также намерен в дальнейшем поставить украинским войскам танки и гаубицы.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев во вторник, 10 мая, заявила, что ФРГ может передать Украине зенитные самоходные установки "Гепард" после того, как договорится с другими странами о поставках боеприпасов для них. Об этом глава немецкого внешнеполитического ведомства заявила в ходе пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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По словам Бербок, Германия уже поставила Украине 16 миллионов снарядов, тысячи патронов, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и "Стрела"

"Мы говорили о бронированных машинах. Но, например, относительно "Гепардов". Мы можем их поставлять, но у нас нет для них снарядов… Мы пытаемся сейчас найти снаряды у тех стран, которые их могут поставлять для "Гепардов", — сказала глава МИД Германии.

Министр иностранных дел ФРГ добавила, следующим шагом в предоставлении Германией военной помощи Украине станут поставки танков и гаубиц. Также вскоре Берлин начнет обучение бойцов Вооруженных сил Украины использованию нового вооружения, добавила Бербок.

Что за "гепард"?

"Гепард" — это зенитная самоходная установка на шасси Leopard. На башне, которая может вращаться на 360 градусов, установлено две 35 мм пушки и два радара – поисковый и отслеживающий. Каждое из орудий может совершать 550 выстрелов в минуту. Эффективная дальность поражения – 5 500 м. Боекомплект – 640 снарядов для поражения воздушных целей и 40 бронебойных снарядов для стрельбы по наземным целям.

Напомним, в начале мая СМИ сообщили, что Германия планирует отправить в Украину семь немецких самоходных гаубиц Panzerhaubitz 2000, которые способны выпускать 10 снарядов в минуту и оборудована системой защиты от оружия массового поражения.

Также мы писали, что ФРГ, по данным журналистов, намерена поставить украинским военным радиолокационные системы Cobra.