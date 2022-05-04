Германия планирует поставить в Украину радиолокационные системы Cobra, — Die Welt

Высокотехнологичный радиолокационный комплекс улучшит боевую точность самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые также планируют отправить в Украину.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Правительство Германии планирует поставить Украине высокотехнологичные военные радиолокационные и разведывательные комплексы Cobra. Киев может получить от 3 до 5 таких комплексов, что улучшит боевую точность самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые также планирует передать Берлин. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По информации журналистов, Украина первоначально запросила поставку 40 комплексов Cobra. Однако Германия сможет поставить от 3 до 5 систем из запаса в Бундесвере. На складе в Минобороны страны есть всего 19 систем, а после передачи части из них Украине, они будут воспроизведены и для Германии.

Эксперты военной отрасли оценивают стоимость системы Cobra в 50 миллионов евро. Поставка будет не заказом с Украины для немецкой военной промышленности, а заказом федерального правительства, на которое сейчас поступает предложение.

Что известно о системе Cobra

Радиолокационная технология от Cobra (Counter Battery Radar) представляет собой систему артиллерийской разведки и позволяет обнаруживать вражеские гаубицы и минометы калибром 80 миллиметров. Бундесвер описывает систему фразой: "Ни один выстрел не остается незамеченным".

Система была первоначально разработана Германией, Францией и Великобританией, а в настоящее время продается совместным франко-немецким предприятием. Утверждается, что радар способен обнаружить 40 огневых позиций за две минуты.

С системой Cobra боевая точность немецкого Panzerhaubitze 2000 значительно увеличивается.

Напомним, 3 мая журналисты Die Welt писали, что Германия планирует отправить в Украину семь немецких самоходных гаубиц Panzerhaubitz 2000. Артиллерийская установка способна выпускать 10 снарядов за минуту и оборудована системой защиты от оружия массового поражения.

Ранее, 10 апреля немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предложила поставить Украине 100 Panzerhaubitze 2000. Однако первые новые гаубицы могут быть поставлены не раньше, чем в первой половине 2024 года.