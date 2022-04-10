Украина получила предложение из Германии на покупку 100 самоходных гаубиц

Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000

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Германия может поставить Украине значительно больше тяжелого вооружения, чем было известно ранее. Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) направила в Киев предложение приобрести сто самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, которые способны поражать цели с расстояния в 30 км. Об этом пишет издание Welt.

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Стоимость 100 гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая учебный комплект и запасные части, составляет 1,7 миллиарда евро. В качестве альтернативы KMW также предлагает гаубицы на бронетранспортере Boxer за 1,2 миллиарда евро. Официально компания никаких комментариев не дает.

Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в бою обычно следует за основными боевыми машинами и поддерживает их огнем с дальнего расстояния. Panzerhaubitze 2000 может вести огонь на расстоянии более 30 километров. Как сообщают в украинских правительственных кругах, поставки самоходных гаубиц будут проходить по круговой схеме: бундесвер в кратчайшие сроки может передать Киеву 100 своих гаубиц , а образовавшиеся пробелы в вооружении ФРГ могут быть заполнены в кратчайшие сроки.

Первые новые гаубицы могут быть поставлены через 30 месяцев после подписания контракта, то есть не раньше, чем во второй половине 2024 года. Полная поставка не будет завершена до 2027 года. Любое такое решение должно быть одобрено Федеральным советом безопасности.

Актуальной информации о количестве и местонахождении гаубиц нет. По последним данным, на вооружении ФРГ их около 120 штук. Минобороны Германии на запрос журналистов не ответило.

Напомним, ранее в Украину отправили первые БТР Bushmaster из Австралии. "Подарок" в виде 20 машин станет поддержкой ВСУ в битве с врагом, уверен министр обороны Австралии. Стоимость БРТров – более 38 миллионов долларов.

Также стало известно, что Украина может купить у Словакии самоходную артиллерийскую установку Zuzana. Всего Братислава может продать 16 подобных машин.