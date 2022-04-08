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Украина может купить у Словакии самоходную артиллерийскую установку Zuzana (фото)

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САУ Zuzana на шасси Tatra 815 8×8, САУ Zuzana вид сбоку, САУ Zuzana внешность
Фото: УНИАН | САУ Zuzana базируется на полноприводном шасси Tatra 815 8×8

Предполагается, что власти Братиславы готовы продать нашей стране 16 боевых машин. При этом журналисты утверждают, что подобная сделка была бы одной из самых крупных за последние 30 лет.

Власти Украины и Словакии практически завершили переговоры касательно приобретения нашей страной самоходных артиллерийских установок Zuzana. Информацию об этом подтвердил министр обороны Ярослав Надж, сообщает Dennikn.

Известно, что всего наша страна может купить две батареи техники, то есть 16 машин.

"Если бы украинское правительство купило Zuzana, это стало бы одним из крупнейших экспортных успехов словацкой оружейной промышленности за 30 лет", — сообщают журналисты.

САУ Zuzana на шасси Tatra 815 8×8, САУ Zuzana вид сбоку, САУ Zuzana внешность
САУ Zuzana способна поражать цели на расстоянии 33 км
Фото: Konštrukta

Что за Zuzana?

Zuzana – это последнее поколение тяжелого оружия, которое может производить словацкая военная промышленность. В их основе лежит полноприводное шасси Tatra 815 8×8, на котором смонтирована пушка калибра 155 мм с дальностью стрельбы 33 км и скорострельностью до 6 выстрелов в минуту. Во время стрельбы экипаж находится внутри башни. Кабина механика-водителя бронирована, а в заднем отсеке расположен двигатель Tatra, развивающий мощностью 440 л.с.

Ранее Фокус рассказывал, что Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс ПВО С-300.