Украина может купить у Словакии самоходную артиллерийскую установку Zuzana (фото)

Предполагается, что власти Братиславы готовы продать нашей стране 16 боевых машин. При этом журналисты утверждают, что подобная сделка была бы одной из самых крупных за последние 30 лет.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Власти Украины и Словакии практически завершили переговоры касательно приобретения нашей страной самоходных артиллерийских установок Zuzana. Информацию об этом подтвердил министр обороны Ярослав Надж, сообщает Dennikn.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Известно, что всего наша страна может купить две батареи техники, то есть 16 машин.

"Если бы украинское правительство купило Zuzana, это стало бы одним из крупнейших экспортных успехов словацкой оружейной промышленности за 30 лет", — сообщают журналисты.

[ + – ] САУ Zuzana способна поражать цели на расстоянии 33 км Фото: Konštrukta

Что за Zuzana?

Zuzana – это последнее поколение тяжелого оружия, которое может производить словацкая военная промышленность. В их основе лежит полноприводное шасси Tatra 815 8×8, на котором смонтирована пушка калибра 155 мм с дальностью стрельбы 33 км и скорострельностью до 6 выстрелов в минуту. Во время стрельбы экипаж находится внутри башни. Кабина механика-водителя бронирована, а в заднем отсеке расположен двигатель Tatra, развивающий мощностью 440 л.с.

Ранее Фокус рассказывал, что Словакия передала Украине зенитно-ракетный комплекс ПВО С-300.