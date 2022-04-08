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Україна може купити у Словаччини самохідну артилерійську установку Zuzana (фото)

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САУ Zuzana на шасі Tatra 815 8×8, САУ Zuzana вигляд збоку, САУ Zuzana зовнішність
Фото: УНІАН | САУ Zuzana базується на повнопривідному шасі Tatra 815 8×8

Передбачають, що влада Братислави готова продати нашій країні 16 бойових машин. Водночас журналісти стверджують, що така угода була б однією з найбільших за останні 30 років.

Влада України та Словаччини практично завершила переговори щодо придбання нашою країною самохідних артилерійських установок Zuzana. Інформацію про це підтвердив Міністр оборони Ярослав Надж, повідомляє Dennikn.

Відомо, що загалом наша країна може купити дві батареї техніки, тобто 16 машин.

"Якби український уряд купив Zuzana, це стало б одним із найбільших експортних успіхів словацької збройової промисловості за 30 років", — повідомляють журналісти.

САУ Zuzana на шасі Tatra 815 8×8, САУ Zuzana вигляд збоку, САУ Zuzana зовнішність
САУ Zuzana здатна вражати цілі на відстані 33 км
Фото: Konštrukta

Що це за Zuzana?

Zuzana — це останнє покоління тяжкої зброї, яке може виробляти словацька військова промисловість. В їхній основі повнопривідне шасі Tatra 815 8×8, на якому змонтована гармата калібру 155 мм із дальністю стрільби 33 км та скорострільністю до 6 пострілів за хвилину. Під час стрільби екіпаж знаходиться всередині вежі. Кабіна механіка-водія броньована, а в задньому відсіку розташований двигун Tatra, що розвиває потужністю 440 к.с.

Раніше Фокус розповідав, що Словаччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс ППО С-300.