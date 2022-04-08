Україна може купити у Словаччини самохідну артилерійську установку Zuzana (фото)

Передбачають, що влада Братислави готова продати нашій країні 16 бойових машин. Водночас журналісти стверджують, що така угода була б однією з найбільших за останні 30 років.

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Влада України та Словаччини практично завершила переговори щодо придбання нашою країною самохідних артилерійських установок Zuzana. Інформацію про це підтвердив Міністр оборони Ярослав Надж, повідомляє Dennikn.

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Відомо, що загалом наша країна може купити дві батареї техніки, тобто 16 машин.

"Якби український уряд купив Zuzana, це стало б одним із найбільших експортних успіхів словацької збройової промисловості за 30 років", — повідомляють журналісти.

[ + – ] САУ Zuzana здатна вражати цілі на відстані 33 км Фото: Konštrukta

Що це за Zuzana?

Zuzana — це останнє покоління тяжкої зброї, яке може виробляти словацька військова промисловість. В їхній основі повнопривідне шасі Tatra 815 8×8, на якому змонтована гармата калібру 155 мм із дальністю стрільби 33 км та скорострільністю до 6 пострілів за хвилину. Під час стрільби екіпаж знаходиться всередині вежі. Кабіна механіка-водія броньована, а в задньому відсіку розташований двигун Tatra, що розвиває потужністю 440 к.с.

Раніше Фокус розповідав, що Словаччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс ППО С-300.