Україна отримала пропозицію з Німеччини на купівлю 100 самохідних гаубиць

Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонує поставити Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000

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Німеччина може поставити Україні значно більше важкого озброєння, ніж було відомо раніше. Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) направила до Києва пропозицію придбати сто самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, які здатні вражати цілі з відстані 30 км. Про це пише видання Welt.

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Вартість 100 гаубиць Panzerhaubitze 2000, включаючи навчальний комплект та запасні частини, становить 1,7 мільярда євро. Як альтернативу KMW також пропонує гаубиці на бронетранспортері Boxer за 1,2 мільярда євро. Офіційно компанія жодних коментарів не дає.

Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) в бою зазвичай слідує за основними бойовими машинами та підтримує їх вогнем з далекої відстані. Panzerhaubitze 2000 може вести вогонь на відстані понад 30 км. Як повідомляють в українських урядових колах, постачання самохідних гаубиць проходитимуть за круговою схемою: бундесвер у найкоротші терміни може передати Києву 100 своїх гаубиць, а прогалини, що утворилися в озброєнні ФРН, можуть бути заповнені в найкоротші терміни.

Перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто не раніше ніж у другій половині 2024 року. Повне постачання не буде завершено до 2027 року. Будь-яке таке рішення має схвалити Федеральна рада безпеки.

Актуальної інформації про кількість та місцезнаходження гаубиць немає. За останніми даними, на озброєнні ФРН їх близько 120 штук. Міноборони Німеччини на запит журналістів не відповіло.

Нагадаємо, раніше в Україну відправили перші БТР Bushmaster із Австралії. "Подарунок" у вигляді 20 машин стане підтримкою ЗСУ у битві з ворогом, упевнений міністр оборони Австралії. Вартість БРТрів — понад 38 мільйонів доларів.

Також стало відомо, що Україна може купити у Словаччини самохідну артилерійську установку Zuzana. Загалом Братислава може продати 16 подібних машин.