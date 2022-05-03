Германия отправит в Украину самоходные гаубицы Panzerhaubitz 2000 со своих складов, — Die Welt

Немецкая артиллерийская установка оснащена 155-мм пушкой 52 калибра, автоматизированной системой управления огнем и способна выпускать десять снарядов за минуту дальностью до 30 км.

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Немецкое федеральное правительство приняло решение поставить в Украину семь самоходных гаубиц Panzerhaubitz 2000 со складов в вооруженных силах страны. Обучение украинской армии для использования этой системы произойдет в Германии. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники.

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По информации журналистов, политическое решение канцелярии и Министерства обороны Германии о поставках Panzerhaubitz 2000 в Украину принято несмотря на советы руководящих лиц в Бундесвере не делать этого. Они указали, что только 40 из 119 самоходных гаубиц находятся в исправном и боеспособном состоянии, поэтому — незаменимы для собственных нужд.

Кроме того, под вопросом — умение пользоваться таким вооружением украинских воинов. Panzerhaubitz 200 обладает сложной цифровой системой управления огнем. Однако в правительстве Германии проигнорировали эти опасения, хоть и долгое время боялись, что передача оружия Украине может ослабить вооруженные силы страны.

Что известно о Panzerhaubitz 2000

Panzerhaubitz 2000 — немецкая самоходная артиллерийская установка, которая была разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. Она оснащена 155-мм пушкой 52 калибра, системой навигации, автоматизированной системой управления огнем, автоматической системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Кроме того, у нее есть система обнаружения огня и автоматического пожаротушения, а также система защиты от оружия массового поражения. Оружие способно выпускать десять снарядов за минуту дальностью до 30 км.

Напомним, 29 апреля СМИ сообщали, что Германия рассмотрит возможности поставить в Украину гаубицы. По информации журналистов, немецкие власти рассматривают различные варианты военной поддержки Киева, в том числе и в области обеспечения государства артиллерией.

Ранее, 10 апреля Украина получила предложение от Германии закупить 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitz 2000. Первые новые гаубицы могут быть поставлены через 30 месяцев после подписания контракта, то есть не раньше, чем во второй половине 2024 года.