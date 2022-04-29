Германия рассматривает возможность поставки гаубиц Украине, — Reuters

По информации журналистов, власти ФРГ обсуждают различные варианты военной поддержки Украины, в том числе и в области обеспечения государства артиллерией.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Власти Германии рассматривают возможность поставки Украине артиллерийских установок. Об этом со ссылкой на источник в службе безопасности ФРГ в пятницу, 29 апреля, сообщает агентство Reuters.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Германия рассматривает возможность отправки самоходных гаубиц в Украину", — говорится в публикации.

По информации немецкого издания WELT, федеральное правительство Германии обсуждает возможность поставки Panzerhaubitze (PzH) 2000 в Украину. Журналисты отметили, что ранее ФРГ уже обещала обеспечить обучение украинских военных использованию самоходных гаубиц, которые в страну должны поставить Нидерланды.

"Теперь речь идет о материальном пакете, в который, помимо Нидерландов, Германия и Италия также могли бы внести свой вклад", — отмечает издание.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства обороны ФРГ подтвердила, что немецкая сторона ведет переговоры с рядом партнеров для обеспечения эффективной поддержки Украины, в том числе в области артиллерии.

"В настоящее время изучаются различные варианты", — добавила представительница немецкого оборонного ведомства.

Напомним, 20 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Нидерланды отправляют в Украину самоходные скорострельные артиллерийские системы PzH 2000.

Также Фокус разбирался, что Украина может получить от США в рамках ленд-лиза, законопроект о котором вчера приняла Палата представителей Конгресса.