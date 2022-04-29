Німеччина розглядає можливість постачання гаубиць Україні, — Reuters

За інформацією журналістів, влада ФРН обговорює різні варіанти військової підтримки України, у тому числі й у галузі забезпечення держави артилерією.

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Влада Німеччини розглядає можливість постачання Україні артилерійських установок. Про це з посиланням на джерело в службі безпеки ФРН у п'ятницю, 29 квітня, повідомляє агентство Reuters.

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"Німеччина розглядає можливість відправлення самохідних гаубиць в Україну", — йдеться в публікації.

За інформацією німецького видання WELT, федеральний уряд Німеччини обговорює можливість постачання Panzerhaubitze (PzH) 2000 до України. Журналісти зазначили, що раніше ФРН уже обіцяла забезпечити навчання українських військових використання самохідних гаубиць, які в країну мають прислати Нідерланди.

"Тепер ідеться про матеріальний пакет, у який, крім Нідерландів, Німеччина й Італія також могли б зробити свій внесок", — зазначає видання.

У свою чергу, прессекретарка Міністерства оборони ФРН підтвердила, що німецька сторона веде переговори з низкою партнерів для забезпечення ефективної підтримки України, зокрема в галузі артилерії.

"Наразі вивчають різні варіанти", — додала представниця німецького оборонного відомства.

Нагадаємо, 20 квітня агентство Bloomberg повідомило, що Нідерланди відправляють в Україну самохідні скорострільні артилерійські системи PzH 2000.

Також Фокус розбирався, що Україна може отримати від США в межах ленд-лізу, законопроєкт про який учора ухвалила Палата представників Конгресу.