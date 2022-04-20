Нидерланды поставят Украине гаубицы PzH 2000, а Германия боеприпасы к ним, — Bloomberg

По информации журналистов, немецкая сторона также обеспечит обучение украинских военных использованию этих самоходных артиллерийских систем.

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Нидерланды отправляют в Украину самоходные скорострельные артиллерийские системы PzH 2000, в то время как Германия обеспечит обучение пользования ими для украинских военных, а также необходимые для этого оружия 155-миллимитровые боеприпасы. Об этом со ссылкой на анонимного высокопоставленного правительственного чиновника в среду, 20 апреля, сообщает американское агентство Bloomberg.

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Собеседник издания уточнил, что обучение пройдет на территории Польши или Германии, так как в Украине провести его из-за полномасштабной войны с РФ невозможно.

Также источник журналистов заявил, что вместо того, чтобы напрямую поставлять тяжелую военную технику Украине, ФРГ намерена предоставить танки и бронетехнику странам Восточной Европы, которые в свою очередь отправят на украинскую территорию технику советского образца, с которой Вооруженные силы уже знакомы. По словам чиновника, на данный момент ведутся переговоры о том, какие союзники Германии по НАТО в Восточной Европе будут снабжать Украину вооружением.

Что касается PzH 2000, то эта самоходная артиллерийская система представляет из себя гаубицу закрытого типа на гусеничном шасси, которое построено на базе узлов и агрегатов танка Leopard-2, для выстрелов используются снаряды раздельной зарядки, традиционные для армий стран НАТО. Ствол установки длиной 52 калибра оснащен дульным тормозом, эжектором с нарезным каналом и зарядную камеру, сообщает портал "Мілітарний".

Напомним, недавно Чехия передала Украине новую партию вооружения, в которую вошли реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и САУ Dana.

Ранее мы писали о том, что Украина может противопоставить российской артиллерии, которая является главным фактором в наступлении войск страны-агрессора.