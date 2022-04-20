Артиллерия — решающий фактор в атаке ВС РФ на Донбассе: что противопоставит ВСУ (фото)

Россия в своей доктрине использует массированные артиллерийские удары перед началом атаки, чтобы дезориентировать и дестабилизировать врага. Однако у украинской армии есть способы нивелировать действия войск РФ.

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По мере нового наступление России на востоке Украины, все большую роль в ходе атак имеет артиллерия. Об этом сообщает милитари-отдел The Drive.

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Способность наносить массированные удары средствами дальнего поражения сыграет огромную роль в успехе битвы за Донбасс. Как пишут журналисты, беспорядочный массированный огонь является ключевым элементом советской/российской военной доктрины. Цель таких обстрелов — уничтожение, дезориентация и дестабилизация противника перед наступлением.

Артиллерия — универсальный инструмент

Как заявил изданию бывший капитан армейской артиллерии США Коннор Крехан, артиллерия имеет много преимуществ:

уничтожение живой силы

уничтожение техники

уничтожение боевых позиций

По словам собеседника издания из Пентагона, у РФ достаточно дальнобойной артиллерии. ВС РФ сохранили 80% установок.

ВС РФ доставят серьезные проблемы на Донбассе

Пентагон наблюдает за переброской российских войск на Донбассе. Представитель минобороны заявил, что там происходят настоящие наземные наступления с поддержкой артиллерии.

За 8 лет войны в зоне ООС, ВС РФ окопались на линии разграничения. Поэтому так легче обеспечивать пути снабжения, а сами они короче. Однако в Пентагоне утверждают, что это не значит, что Кремлю удалось преодолеть все трудности с логистикой и обеспечением.

"Российская артиллерия может стрелять на дальность от 30 миль (48 км) до 50 (120 км) используя РСЗО "Ураган". Самые большие российские ракеты могут стрелять дальше вышеупомянутых 50 миль. Единственный способ остановить: найти их (с помощью радаров противодействия огню или беспилотников), а затем обстрелять их", — пишет экс-генерал-лейтенант сухопутных войск в Европе Марк Хертлинг.

Он также отметил, что ВСУ обладает артиллерией и средствами РСЗО, но они не настолько мощные, как у РФ.

Украине есть что противопоставить

Как отмечает Хертлинг, Украина имеет американские контрбатарейные радары AN/TPQ-36. Они предназначены для выявления позиций российской артиллерии. По словам бывшего военного, Украина показала себя очень компетентной в использовании радаров во время разведки и наводки на позиции вражеских войск.

Недавно США отправили Украине 10 дополнительных систем AN/TPQ-36 в рамках пакета помощи на сумму 800 миллионов долларов. Эти радары на вооружении ВСУ находятся уже 7 лет. За это время украинские военные научились их крайне эффективно применять.

[ + – ] AN/TPQ-36 на вооружении ВСУ с 2015 года

В Пентагоне также добавили, что несмотря на численное превосходство российских войск, ВСУ обладают боевой мощью для отражения нападения.

"Украинцы также имеют большую часть своей боевой мощи, которая все еще доступна и все еще находится в бою. И важно помнить, что они каждый день пополняются различными системами и оружием, и что этот поток будет продолжаться", — заявил источник.

[ + – ] Артиллерия ВСУ

Чиновник утверждает, что все заявления о том, что русские скоро захватят Донбасс и Мариуполь выглядят иначе.

"Люди говорят, что вот Мариуполь падет. Неизбежно Донбасс будет взят русскими. Мы не видим это таким образом. И мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что это не неизбежно", — заявил источник.

Тем более, ВСУ за 8 лет хорошо знают территорию в зоне ООС. Там выстроена мощная линия обороны, связь и логистические цепочки.

Напомним, по словам главы Луганской ОВА Гайдая, российские войска вывозят груз 200 КАМАЗами после вчерашних попыток идти в атаку.

В Генштабе сообщали, о признаках начала битвы за Донбасс. Основные направления ударов — Славянск, Барвинково, Рубежное, Лисичанск и Мариуполь.