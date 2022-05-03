Німеччина відправить в Україну самохідні гаубиці Panzerhaubitz 2000 зі своїх складів, — Die Welt

Німецька артилерійська установка оснащена 155-мм гарматою 52 калібру, автоматизованою системою управління вогнем і здатна випускати десять снарядів за хвилину дальністю до 30 км.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Німецький федеральний уряд ухвалив рішення поставити в Україну сім самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000 зі складів у збройних силах країни. Навчання української армії для використання цієї системи відбудеться у Німеччині. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt із посиланням на джерела.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За інформацією журналістів, політичне рішення канцелярії та Міністерства оборони Німеччини про постачання Panzerhaubitz 2000 в Україну ухвалено, незважаючи на поради керівних осіб у Бундесвері, не робити цього. Вони вказали, що лише 40 зі 119 самохідних гаубиць перебувають у справному та боєздатному стані, тому незамінні для власних потреб.

Крім того, під питанням — уміння користуватися таким озброєнням українських воїнів. Panzerhaubitz 200 має складну цифрову систему управління вогнем. Проте в уряді Німеччини проігнорували ці побоювання, хоч і довгий час боялися, що передавання зброї Україні може послабити збройні сили.

Що відомо про Panzerhaubitz 2000

Panzerhaubitz 2000 — німецька самохідна артилерійська установка, розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann у 1998 році. Вона оснащена 155-мм гарматою 52 калібру, системою навігації, автоматизованою системою управління вогнем, автоматичною системою заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів. Крім того, вона має систему виявлення вогню та автоматичного пожежогасіння, а також систему захисту від зброї масового ураження. Зброя здатна випускати десять снарядів на хвилину дальністю до 30 км.

Нагадаємо, 29 квітня ЗМІ повідомляли, що Німеччина розгляне можливості поставити в Україну гаубиці. За інформацією журналістів, німецька влада розглядає різні варіанти військової підтримки Києва, зокрема й у галузі забезпечення держави артилерією.

Раніше, 10 квітня Україна отримала пропозицію від Німеччини закупити 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000. Перші нові гаубиці можуть бути поставлені через 30 місяців після підписання контракту, тобто не раніше ніж у другій половині 2024 року.