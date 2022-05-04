Німеччина планує поставити в Україну радіолокаційні системи Cobra, — Die Welt

Високотехнологічний радіолокаційний комплекс покращить бойову точність самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, які планують відправити в Україну.

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Уряд Німеччини планує поставити Україні високотехнологічні військові радіолокаційні та розвідувальні комплекси Cobra. Київ може отримати від 3 до 5 таких комплексів, що покращить бойову точність самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, які планує також передати Берлін. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt із посиланням на джерела у військовому відомстві.

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За інформацією журналістів, Україна спочатку запросила постачання 40 комплексів Cobra. Проте Німеччина зможе поставити від 3 до 5 систем із запасу у Бундесвері. На складі в Міноборони країни є лише 19 систем, а після передавання частини з них Україні вони будуть відтворені й для Німеччини.

Експерти військової галузі оцінюють вартість системи Cobra у 50 мільйонів євро. Постачання буде не замовленням з України для німецької військової промисловості, а замовленням федерального уряду, на який зараз надходить пропозиція.

Що відомо про систему Cobra

Радіолокаційна технологія від Cobra (Counter Battery Radar) є системою артилерійської розвідки і дозволяє виявляти ворожі гаубиці та міномети калібром 80 міліметрів. Бундесвер описує систему фразою: "Жоден постріл не залишається непоміченим".

Система була спочатку розроблена Німеччиною, Францією і Великою Британією, а наразі продається спільним франко-німецьким підприємством. Стверджується, що радар може зафіксувати 40 вогневих позицій за дві хвилини.

Із системою Cobra бойова точність німецького Panzerhaubitze 2000 значно збільшується.

Нагадаємо, 3 травня журналісти Die Welt писали, що Німеччина планує відправити в Україну сім німецьких самохідних гаубиць Panzerhaubitz 2000. Артилерійська установка здатна випускати 10 снарядів за хвилину й обладнана системою захисту від зброї масового ураження.

Раніше, 10 квітня, німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann запропонувала поставити Україні 100 Panzerhaubitze 2000. Однак перші нові гаубиці можуть бути поставлені не раніше ніж у першій половині 2024 року.