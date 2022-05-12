Україна просить НАТО навчити льотчиків керувати західними літаками, — ЗМІ

Військове керівництво України запропонувало західним союзникам організувати навчання льотчиків на винищувачах F-15 та F-16.

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Українські генерали просять західних союзників розпочати навчання льотчиків на сучасних винищувачах, повідомляє "Українська правда".

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Джерела видання повідомили, що у процесі переговорів з країнами НАТО, незважаючи на те, що деякі з них все ще чинять опір рішенню передати Україні сучасну техніку, прогрес у передачі нової зброї вже є.

Після того, як у західних країн закінчилися боєприпаси до гаубиць калібру 152 мм, вони почали передавати гаубиці калібром 155 мм. Такими користуються Збройні сили НАТО.

Також наголошується, що всі запити та пропозиції від України до західних партнерів здійснюються. Українські чиновники сподіваються на постачання літаків, зокрема американських винищувачів F-15 та F-16. Саме для цього військове керівництво України просить розпочати навчання наших льотчиків на сучасних літаках уже зараз.

Раніше радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив, що українські військові не можуть чекати на постачання зброї наприкінці травня, оскільки вона потрібна вже зараз. "Армія стоїть на смерть, є місця, де б'ються реально з передостанніх сил, де вже пішли в бій усі", — пояснив радник голови ОП.

Також Фокус розповідав, що до України прибула шведська зенітна гармата Bofors 40mm. Після останньої модифікації зброю перетворили на спеціальну багатоцільову зброю, здатну стріляти як підкаліберними снарядами, і програмованими боєприпасами. Офіційна інформація про застосування озброєння шведського виробництва у зоні бойових дій поки що не публікувалася.