В США одобрили проект бюджета со $100 млн для обучения украинских летчиков на истребителях

Конгрессмен Адам Смит отмечает, что война в Украине представляет собой разрушительную угрозу миру, стабильности и демократии не только в Восточной Европе, но и во всем мире, поэтому США с партнерами работают над ее устранением.

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 839 млрд долларов. Среди прочего, в нем предусматривается обучение украинских летчиков. Об этом сообщает The New York Times.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Американский оборонный бюджет возрастет на 37 млрд долларов, что отражает двухпартийный интерес в Конгрессе к увеличению военных расходов из-за новых угроз со стороны РФ и Китая.

"Война в Украине представляет собой разрушительную угрозу миру, стабильности и демократии не только в Восточной Европе, но и во всем мире, над устранением которой мы работаем с партнерами. Поэтому мы должны убедиться, что у нас есть сильный счет", — заявил демократ Адам Смит, председательствующий в комитете по вооруженным силам.

В бюджете предлагают выделить 100 млн долларов для обучения украинских летчиков. Журналист "Голос Америки" уточняет, что речь идет об обучении на истребителях F-15 и F-16.

Дальше проект бюджет должен рассмотреть Конгресс, после чего в случае его одобрения, он отправится на подпись Джо Байдену.

Также на поддержку безопасности Украины предусматривается 1 млрд долларов, что на 700 млн больше, чем в нынешнем бюджете. Посол Украины в США Оксана Маркарова отмечает, что кроме этого в проекте предусматривается:

борьба с зависимостью от российской энергетики

подотчетность о переданном оружии Украине Генеральным инспектором

ежеквартальные брифинги о восполнении запасов тактических ракет, переданных Украине

подотчетность о зверствах ВС РФ в Украине, включая "фильтрационные лагеря" и глобальный продовольственный кризис

подотчетность об усилиях РФ расширить свое присутствие в Латинской Америке и Карибском бассейне

подотчетность о развертывании ЧВК "Вагнера" в Африке

Напомним, 23 июня в США инициировали законопроект для обучения украинских летчиков на западных истребителях.

Ранее Словакия заявила о готовности передать Украине истребители МиГ-29. Чехия поможет соседней стране защитить воздушное пространство.