В США одобрили проект бюджета со $100 млн для обучения украинских летчиков на истребителях
Конгрессмен Адам Смит отмечает, что война в Украине представляет собой разрушительную угрозу миру, стабильности и демократии не только в Восточной Европе, но и во всем мире, поэтому США с партнерами работают над ее устранением.
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 839 млрд долларов. Среди прочего, в нем предусматривается обучение украинских летчиков. Об этом сообщает The New York Times.
Американский оборонный бюджет возрастет на 37 млрд долларов, что отражает двухпартийный интерес в Конгрессе к увеличению военных расходов из-за новых угроз со стороны РФ и Китая.
"Война в Украине представляет собой разрушительную угрозу миру, стабильности и демократии не только в Восточной Европе, но и во всем мире, над устранением которой мы работаем с партнерами. Поэтому мы должны убедиться, что у нас есть сильный счет", — заявил демократ Адам Смит, председательствующий в комитете по вооруженным силам.
В бюджете предлагают выделить 100 млн долларов для обучения украинских летчиков. Журналист "Голос Америки" уточняет, что речь идет об обучении на истребителях F-15 и F-16.
Дальше проект бюджет должен рассмотреть Конгресс, после чего в случае его одобрения, он отправится на подпись Джо Байдену.
Также на поддержку безопасности Украины предусматривается 1 млрд долларов, что на 700 млн больше, чем в нынешнем бюджете. Посол Украины в США Оксана Маркарова отмечает, что кроме этого в проекте предусматривается:
- борьба с зависимостью от российской энергетики
- подотчетность о переданном оружии Украине Генеральным инспектором
- ежеквартальные брифинги о восполнении запасов тактических ракет, переданных Украине
- подотчетность о зверствах ВС РФ в Украине, включая "фильтрационные лагеря" и глобальный продовольственный кризис
- подотчетность об усилиях РФ расширить свое присутствие в Латинской Америке и Карибском бассейне
- подотчетность о развертывании ЧВК "Вагнера" в Африке
Напомним, 23 июня в США инициировали законопроект для обучения украинских летчиков на западных истребителях.
Ранее Словакия заявила о готовности передать Украине истребители МиГ-29. Чехия поможет соседней стране защитить воздушное пространство.