США с союзниками обсуждают обучение летчиков ВВС Украины на западных истребителях

По словам американского генерала Чарльза Брауна, есть определенные сложность в обучении — может ли командование отпустить летчиков на длительное переобучение.

Американский генерал Военно-воздушных сил Чарльз Браун заявил, что США и союзники изучают возможность обучения украинских летчиков для потенциальной помощи Украине создать обновленные ВВС. Об этом он заявил в комментарии для Reuters.

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В рамках долгосрочных усилий по потенциальной помощи Украине начальник штаба ВВС США Чальз Браун заявил, что Штаты могут обучать украинских летчиков вместе с союзниками. Украина стремится уйти от зависимости от советских самолетов, желая приобрести американские истребители F-15 и F-16.

По словам Брауна, дискуссии в США об этом продолжаются.

"Мы хотим построить долгосрочный план того, как мы строим их военно-воздушные силы, которые им понадобятся в будущем", — заявил генерал.

Комментарий прозвучал спустя пару дней после того, как в Палате представителей поддержали проект оборонного бюджета, предусматривающего 100 млн долларов на обучение украинских летчиков. Его голосование Чарльз Браун отказался комментировать ровно, как и то, какие самолеты лучше подойдут для Украины.

Вместе с тем он отметил, что подготовка летчиков ВВС Украины — это сложный вопрос, который требует учитывать военное положение и возможности командования выводить экипажи для длительного обучения.

Напомним, в США одобрили проект бюджета со $100 млн для обучения украинских летчиков на истребителях F-15 и F-16.

Военный эксперт Роман Свитан заявлял, что США передадут Украине истребители, для этого уже предусмотрены средства в бюджете.