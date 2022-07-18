США передадуть Україні винищувачі F-16 та F-15: гроші вже є в бюджеті, — експерт

Американські бойові "соколи" та "орли" четвертого покоління допоможуть ЗСУ у контрнаступі. Наразі обговорюються питання підготовки пілотів українських ВПС.

Український військовий експерт Роман Світан розповів про те, що постачання американських багатофункціональних винищувачів четвертого покоління F-15 та F-16 передбачено в межах постачання озброєнь Україні ленд-лізом. Наразі тривають обговорення щодо навчання пілотів українських ВПС на цих літаках, які дозволять ЗСУ піти у контрнаступ. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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"Наразі вже розв'язується питання щодо навчання льотного складу українських Збройних сил польоту на цих літаках. 100 мільйонів вже забивається до бюджету США під ці цілі", — пояснив Світан в ефірі програми Муміна Шакірова "Грані часу".

F-16 Fighting Falcon (бойовий сокіл)

Багатофункціональний винищувач четвертого покоління американських ВПС перебуває на озброєнні з 1978 року. Крім США, зараз він є в армії Ізраїлю, Туреччини та Південної Кореї. Існує безліч модифікацій: F-16V, F-16I, F-16DJ. Ці винищувачі випускає компанія Lockheed Martin. Одна з останніх розробок — Block 60 Desert Falcon — вперше піднята в небо на початку нульових. Цю систему можна комплектувати високоточною зброєю, і вона може завдавати ударів по наземних цілях у будь-який час, незалежно від погодних умов. У "пустельного сокола" збільшені паливні баки та радар APG-80.

F-15 Eagle (орел)

Погодний тактичний винищувач, розроблений McDonnell Douglas. Перший політ ранньої модифікації був 49 років тому, 1972-го. Крім США, нові версії цієї системи стоять на озброєнні Ізраїлю, Саудівської Аравії та Японії.

[ + – ] Два F-15 ВПС Ізраїлю

Раніше Фокус повідомляв, що США можуть передати Україні нові ракетні системи ATACMS. Високопосадовець Міноборони США заявив, що ЗСУ поставлять високоточні ракетні системи для ліквідації логістичних вузлів сил РФ.

Нагадаємо, що Міноборони України показало "прощальний подарунок" для росіян. Західна зброя, яку обговорюють найбільше, вже працює на передовій в Україні.