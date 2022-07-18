США передадут Украине истребители F-16 и F-15: деньги уже есть в бюджете, — эксперт

Американские боевые "соколы" и "орлы" четвертого поколения помогут ВСУ в контрнаступлении. Сейчас обсуждаются вопросы подготовки пилотов украинских ВВС.

Украинский военный эксперт Роман Свитан рассказал о том, что поставки американских многофункциональных истребителей четвертого поколения F-15 и F-16 предусмотрены в рамках поставок вооружений Украине по ленд-лизу. В настоящий момент идут обсуждения относительно обучения пилотов украинских ВВС на этих самолетах, которые позволят ВСУ пойти в контрнаступление. Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Сейчас уже решается вопрос по обучению летного состава украинских Вооруженных сил полету на этих самолетах. 100 миллионов уже забивается в бюджет США под эти цели", — объяснил Свитан в эфире программы Мумина Шакирова "Грани времени".

F-16 Fighting Falcon (боевой сокол)

Многофункциональный истребитель четвертого поколения американских ВВС находится на вооружении с 1978 года. Помимо США, сейчас он есть у армий Израиля, Турции и Южной Кореи. Существует множество модификаций: F-16V, F-16I, F-16DJ. Эти истребители выпускает компания Lockheed Martin. Одна из последних разработок — Block 60 Desert Falcon — впервые была поднята в небо в начале нулевых. Эта система может комплектоваться высокоточным оружием и наносить удары по наземным целям в любое время суток, независимо от погодных условий. У "пустынного сокола" увеличенные топливные баки и радар APG-80.

F-15 Eagle (орел)

Всепогодный тактический истребитель, разработанный McDonnell Douglas. Первый полет ранней модификации имел место 49 лет назад, в 1972-м. Кроме, США, новые версии этой системы стоят на вооружении Израиля, Саудовской Аравии и Японии.

[ + – ] Два F-15 ВВС Израиля.

Ранее Фокус сообщал, что США могут передать Украине новые ракетные системы ATACMS. Высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что ВСУ поставят высокоточные ракетные системы для ликвидации логистических узлов сил РФ.

Напомним, что Минобороны Украины показало "прощальный подарок" для россиян. Самое обсуждаемое западное оружие уже работает на передовой в Украине.