А-10 Warthog: Украина может получить легендарные американские штурмовики (видео)

Как отмечают журналисты, штурмовик подходит для украинских условий, так как А-10 способен выдерживать тяжелые повреждения и быстро возвращаться в строй.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл не отвергает идею о передаче Украине штурмовиков А-10 Warthog. Об этом сообщает The War Zone.

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Комментарии Кендалла прозвучали после того как начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун заявил, что в будущем Украине нужно будет обновить свою авиацию "чем-то не российским".

На сегодняшний день ВВС США являются единственными эксплуататорами А-10. Это культовый самолет непосредственной поддержки, который известен прежде всего своей 30-мм пушкой GAU-8/A Avenger и тяжелой броней.

В скором времени в американской армии планируют выводить из эксплуатации Warthog. В 2023 финансовом году ВВС запросили разрешение на вывод 21 борт в течение года. Самолет доказал свою эффективность в малоинтенсивных боевых действиях при неблагоприятных условиях, однако возникает вопрос об их полезности в конфликтах высокой интенсивности и в оспариваемом воздушном пространстве.

На вопрос, могли бы А-10 передать в Украину Кендалл заявил, что во многом это зависит от украинской стороны.

"Сегодня утром генерал Браун задавал этот вопрос о том, какие истребители могут заинтересовать Украину. Это во многом зависит от Украины… Возможны более старые системы США. Мы будем открыты для обсуждения с ними их требований и того, как мы можем их удовлетворить", — заявил министр ВВС.

Вместе с тем он добавил, что он не может предположить, на какие самолеты предпочтут перейти в Украине, точно будет что-то "нерусское" и вполне может быть и европейским, а не только американским.

Вместе с тем у ВВС есть обеспокоенность об уязвимости А-10 в среде, насыщенной средствами ПВО. В то же время штурмовик был построен таким образом, чтобы выдерживать тяжелые повреждения, быстро ремонтироваться и возвращаться в строй. Вдобавок они могут взлетать с небольших аэродромов с ограниченной взлетно-посадочной полосой.

Как утверждает автор, все эти характеристики позволяют говорить о том, что А-10 идеально подходят для Украины. Более того, аналог Warthog давно используется в украинских ВВС — это Су-25.

Напомним, группа сенаторов призвала передать Украине американские боевые самолеты.

Ранее генерал США Чарльз Браун заявил, что США с союзниками обсуждают вопрос обучение украинских летчиков на западных истребителях.