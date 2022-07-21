Группа сенаторов призвала поставить Украине американские боевые самолеты

По словам украинского летчика "Джуса", передача истребителей критически важна из-за ограниченных возможностей Су-27 и МиГ-29.

Двухпартийная группа сенаторов призвала Пентагон рассмотреть вопрос о передаче Украине боевых самолетов из-за продолжающейся войны с Россией. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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Письмо, которое подписали шесть сенаторов, направили министру обороны Ллойду Остину и главе Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли. Они призывают рассмотреть вопрос о передачи истребителей четвертого поколения включая летную подготовку в следующих пакетах помощи.

Украинский летчик известный как Juice (Джус) в комментарии телеканалу заявил, что передача боевых истребителей Украине критически важна. И речь идет не столько об истребителях 4 поколения, сколько о воздушных суднах американского производства.

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По словам летчика, украинские МиГ-29 и Су-27 не имеют критически важных функций, которыми обладают американские самолеты.

"Американские самолеты — это многофункциональные платформы с современными датчиками и вооружением, которые могли бы помочь нам, в первую очередь, защитить наши города, нашу инфраструктуру и наших гражданских лиц от ракетных ударов и бомбардировщиков, завоевать превосходство в воздухе над линией фронта и обеспечить безопасность сухопутных войск.", — заявил "Джус".

[ + – ] Летчик "Джус" рассказал "Милитарному" о важности западной авиации

С какими проблемами могут столкнуться ВВС Украины в случае передачи самолетов?

В администрации Байдена официально еще не поддерживали отправку военных самолетов в Украину из-за опасений эскалации войны. Плюс доставка истребителей в Украину — сложный логистический вопрос. Самолеты нужно будет не только доставить, но и обучить летчиков, а также иметь возможность обслуживать борта.

На это "Джус" говорит, что украинские летчики смогут обслуживать самолеты. По его словам, сенаторы получили реальное положение дел во время его визита в Штаты. ВВС Украины готовы работать в координации с союзными странами, чтобы подготовить взлетно-посадочные полосы, расширить обучение и материально-техническую подготовку. Также Украина готова организовать доставку запасных частей и боеприпасов.

Напомним, генерал США Чарльз Браун заявил, что США с союзниками обсуждают вопрос обучение украинских летчиков на западных истребителях.

Ранее в США одобрили проект бюджета со $100 млн для обучения украинских летчиков на истребителях F-15 и F-16.