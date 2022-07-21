Група сенаторів закликала надіслати Україні американські бойові літаки

За словами українського льотчика "Джуса", передача винищувачів критично важлива через обмежені можливості Су-27 і МіГ-29.

Двопартійна група сенаторів закликала Пентагон розглянути питання про передачу Україні бойових літаків через війну з Росією, що триває. Про це повідомляє телеканал Fox News.

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Лист, який підписали шість сенаторів, направили міністру оборони Ллойду Остіну та голові Об'єднаного комітету начальників штабів Марку Міллі. Вони закликають розглянути питання передачі винищувачів четвертого покоління, включаючи льотну підготовку в наступних пакетах допомоги.

Український льотчик, відомий як Juice ("Джус"), у коментарі телеканалу заявив, що передача бойових винищувачів Україні є критично важливою. І йдеться не стільки про винищувачі 4 покоління, скільки про повітряні судна американського виробництва.

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За словами льотчика, українські МіГ-29 і Су-27 не мають критично важливих функцій, які мають американські літаки.

"Американські літаки — це багатофункціональні платформи із сучасними датчиками й озброєнням, які могли б допомогти нам, насамперед, захистити наші міста, нашу інфраструктуру та наших цивільних осіб від ракетних ударів і бомбардувальників, завоювати перевагу в повітрі над лінією фронту й забезпечити безпеку сухопутних військ", — заявив "Джус".

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Із якими проблемами можуть зіткнутися ВПС України в разі передачі літаків?

В адміністрації Байдена офіційно ще не підтримували відправку військових літаків в Україну через побоювання ескалації війни. Плюс доставка винищувачів в Україну — складне логістичне питання. Літаки потрібно буде не лише доставити, а й навчити льотчиків, а також мати можливість обслуговувати борти.

На це "Джус" каже, що українські льотчики матимуть змогу обслуговувати літаки. За його словами, сенатори зрозуміли реальний стан справ під час його візиту в Штати. ВПС України готові працювати в координації із союзними країнами, щоб підготувати злітно-посадкові смуги, розширити навчання та матеріально-технічну підготовку. Також Україна готова організувати доставку запасних частин і боєприпасів.

Нагадаємо, генерал США Чарльз Браун заявив, що США із союзниками обговорюють питання навчання українських льотчиків на західних винищувачах.

Раніше в США схвалили проєкт бюджету зі $100 млн для навчання українських льотчиків на винищувачах F-15 і F-16.