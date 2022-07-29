Уже на шляху до України: Північна Македонія передала ЗСУ десятки танків Т-72 (відео)

У Міноборони країни заявили, що через кілька років Т-72А втратять конкурентність, тому їх би все одно замінили.

Уряд Північної Македонії підтвердив передавання Україні македонських танків Т-72. Про це повідомляє інформагентство PTC.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Спершу в соціальних мережах з'явилося відео колони тягачів із танками, накриті брезентами. У Міноборони повідомили, що танки вирушили в Україну вчора, 28 липня. На озброєнні македонської армії був 31 танк Т-72. Своє рішення у відомстві пояснили тим, що за кілька років ці танки вже не будуть конкурентними. Плюс незабаром армія замінить їх.

Президент Північної Македонії Стево Педаровський звинуватив укотре Росію у втручанні у внутрішньополітичні справи країни. Москва фінансує політичні суб'єкти через своїх людей.

"Російські агенти, тобто люди з російських спецслужб прибувають з околиць. Я не можу публічно сказати, звідки, тому що це конфіденційна інформація", — заявив президент, принагідно натякнувши, що йдеться про опозиційних лівих.

Нагадаємо, Польща підтвердила передавання Україні танків PT-91 Twardy. Точна кількість переданих танків невідома, але на озброєнні армії Польщі перебуває понад 200 PT-91.

У червні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна отримала понад 240 польських танків Т-72.