Уже на пути в Украину: Северная Македония передала ВСУ десятки танков Т-72 (видео)

В Минобороны страны заявили, что через несколько лет Т-72А потеряют конкурентноспособность, поэтому их бы все равно заменили.

Правительство Северной Македонии подтвердило передачу Украине македонских танков Т-72. Об этом сообщает информагентство PTC.

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Сперва в социальных сетях появилось видео колонны тягачей с танками, накрытье брезентами. В Минобороны сообщили изданию, что танки отправились в Украину вчера, 28 июля. На вооружении македонской армии находился 31 танк Т-72. Свое решение в ведомстве объяснили тем, что через несколько лет эти танки уже не будут конкурентноспособными. Плюс в скором времени армия заменит их.

Президент Северной Македонии Стево Педаровски обвинил в очередной раз Россию во вмешательстве во внутренне политические дела страны. Москва финансирует политические субъекты через своих людей.

"Российские агенты, то есть люди из российских спецслужб прибывают из окрестностей. Я не могу публично сказать, откуда, потому что это конфиденциальная информация", — заявил президент, попутно намекнув, что речь идет об оппозиционных левых.

Напомним, Польша подтвердили передачу Украине танков PT-91 Twardy. Точное количество переданных танков неизвестно, но на вооружении армии Польши находится свыше 200 PT-91.

В июне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получила свыше 240 польских танков Т-72.