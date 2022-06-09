Польша передала украинской армии свыше 240 танков и почти 100 единиц бронетехники, — Дуда

По словам президента Польши, Украина нуждается в тяжелом вооружении, поэтому он призвал всех, кто может передавать тяжелую артиллерию.

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Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Bild сообщил, что украинская сторона получила свыше 240 танков и почти 100 единиц бронетехники в рамках помощи.

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По словам Дуды, Польша уже передала различного вооружения Украине на 2 млрд долларов. Туда вошли ракеты, боеприпасы, оружие, танки и другая бронетехника.

"Украине нужно тяжелое оружие, танки. Это потребности Украины. Я говорил с президентом Зеленским два дня назад. Он снова спросил меня. Мы отправили танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать. Мы отправили почти 100 единиц бронетехники и вооружения", — заявил польский президент.

Он также добавил, что они обращаются ко всем, у кого есть возможность передать ВСУ артиллерию. Это оружие необходимо, чтобы остановить российское вторжение. При этом Дуда посетовал, что Германия не передала Польше танки взамен на переданные Украине Т-72.

Польская армия должна была получить взамен немецкие танки Leopard 2 не самой новой модификации, которые в дальнейшем прошли бы модернизацию при помощи немецкой промышленности. Однако Польша не получила обещанные танки.

Напомним, Польша передала Украине модернизированные танки Т-72MR и Т-72M1R, которые уже применяются в российско-украинской войне.

7 июня Польша подписала крупнейший в истории контракт на поставки Украине САУ Krab. Сумма составляет почти 700 млн долларов.