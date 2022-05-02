Польша передала Украине новейшие модели танков Т-72M1R (видео)

Армия получила танки, которые по своим возможностям аналогичны современным Т-72АМТ украинской модификации.

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Польша передала украинской армии свыше двухсот танков Т-72. Как оказалось это не просто советские танки, а модернизированные M1 и M1R. Об этом сообщает Defense Express.

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В издании обратили на опубликованное в сети видео с польскими танками, которые уже прибыли в Украину. По ним стало известно, что ВСУ получили модернизированные М1R. После улучшений танк получил новый тепловизионный прицел, приборы ночного видения, цифровую систему связи и новую систему для запуска двигателя.

Эти улучшения повысили возможности техники до как минимум уровня украинской модернизации Т-72АМТ.

[ + – ] Башня с новыми прицелами Т-72M1R

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Однако в Польше модернизацию Т-72M1R начали делать недавно, поэтому часть переданных танков относятся к версии Т-72М1. Они также лучше, чем базовые Т-72. В М1 установлен прицел с лазерным дальномером ТПД-К1 и усиленной верхней лобовой деталью.

[ + – ] Так выглядит внутри башня танка Т-72M1R

Вместе с тем на танках нет динамической защиты (ДЗ) и неизвестно, планируется ли ее установка. Журналисты назвали несколько факторов, от чего это зависит:

время

наличие комплектов с ДЗ

динамическая защита не очень распространена в странах НАТО

дополнительное бронирование обеспечивается модульными системами NERA

Напомним, о передаче танков стало известно 29 апреля. Помимо танков партнеры передали ЗРК С-300 в воздушное комаднование "Юг".

О намерении Польши передать Украине танки Т-72 еще 25 апреля сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам премьер-министра, Польша подарила танки Украине. Взамен поляки получат британские танки Challenger.