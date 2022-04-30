"Карающая длань на поле боя". Танкист из Израиля оценил работу украинских коллег

Израильский танкист о роли танков в современной войне, противостоянии российской агрессии, украинской армии и танках "Абрамс".

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28-летний Игорь М. — старший сержант Армии обороны Израиля (АОИ). Наводчик танка "Меркава Mk.4". Он служил почти три года в Бронетанковом корпусе армии евреев и принимал участие в различных операциях, от оперативных дежурств, до обеспечения безопасности на границах с Сирией, Ливаном и Египтом. Участвовал и в операции "Страж стен" в 2021 году, а сегодня является резервистом в одной из бронетанковых бригад АОИ. Игорь ведет свой блог в Телеграме, где можно почитать про танки Израиля, но и не только.

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Военный аналитик Фокуса Игаль Левин побеседовал с Игорем о роли танков в российско-украинской войне, об оценках российских и украинских танкистов — и о том, как выглядят, на взгляд со стороны, перспективы танковых войск ВСУ.

Проясни для тех, кто не в теме, что такое танк? Зачем он нужен на поле боя?

— Если говорить очень простым языком, танк — это бронированный трактор с "бабахами" разных калибров. Это универсальный игрок, который может и пехоту броней прикрыть, и продавить линию обороны, и зайти во фланг противнику, ну и конечно же, уничтожать его с разных расстояний. Ну и наконец, танк, при наличии современного оборудования, связанный одной сетью или системой управления боем, может вести разведку. Цитируя тебя, Игаль, танк — это одно из средств для эффективного закрытия циклов ("пришел-увидел-уничтожил").

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Полномасштабная война между Украиной и Россией показала, что, вопреки прогнозам аналитиков, танк остается важным и чуть ли не центральным видом вооружений. Эта война — исключение, или танк реально еще рано хоронить? В таких полномасштабных войнах танки по-прежнему многое решают?

— Если ваш противник считает, что танки не нужны, они неэффективны и вообще это гробы на гусеницах, что же, не смейте его разубеждать. Посмотрим внимательно: танки играли не последнюю роль в войнах за последние двадцать лет. Уничтожение иракской армии, Вторая Ливанская война, российская агрессия против Грузии, гражданская война в Сирии… Везде танки играли и играют основную скрипку на поле боя. Кстати, сирийская гражданская война очень показательна. Ассад довольно быстро потерял те запасы машин, которые ему слал СССР, да так, что пришлось сначала создавать разные "шушпанцеры" (эрзац-танки — Ред.) на базе джипов и грузовиков, где монтировались башни от БМП-1, например.

И что же мы видим? Эрзац-пушку на колесах. Ну а дальше начались поставки российских Т-62М, Т-72 и даже Т-90 первых модификаций, который светились не только у сирийской армии, но и у "Хезболлы".

[ + – ] Танк — это универсальный игрок, который может и пехоту броней прикрыть и продавить линию обороны, и зайти во фланг противнику. На фото израильский танк "Меркава Mk.4"

Как ты оцениваешь использование танков Россией?

— Как и многие, в начале я был довольно скептичен к цифрам потерь, заявляемых украинской армией. Но дальше пошли видео, фотографии, началась оценка потерь независимыми источниками — и результаты очень печальны для России. Неумение работать вне автотрасс, частые случаи брошенных машин (включая новейшие модификации)…

Но это только часть проблемы. Одной большой комплексной проблемы, которая, видимо, не была решена со времен войны 08.08.08. Которую российская армия должна была преодолеть, но видимо, деньги ушли на всяческие "танковые биатлоны" и прочие показухи. Одно дело — эффектно стрелять "с прыжка" на показательных выступлениях, другое — это ежедневно учиться, проводить разбор полетов, торчать на полигонах, тоннами сжирая солярку и боеприпасы, оттачивая свои знания и умения.

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Что еще более странно, у россиян на руках был опыт предыдущих войн. Был опыт вторжения на Донбасс, где они (хоть и под пиратским флагом) воевали против украинской армии (пусть и безумно ослабленной на тот момент). Куда все это делось? Непонятно, и не будет понятно до того момента, пока нам на руки не попадет больший массив информации для выводов. Предполагаю, что в недрах Генштабах РФ должна была происходить какая-то аналитическая работа, но видимо, результатов хватило только на то, чтобы отчитаться и бросить пылиться на полку.

Обсуждали мы действия россиян и среди моих коллег по танковому делу тут, в Израиле. У всех один вопрос: "Но как же так?". До этого нового этапа украинской войны за независимость было восприятие ВС РФ как колосса. Но, как оказалось, ноги у него сделаны из глины.

Как ты оцениваешь использование танков Украиной?

— Украинские танкисты читают мой канал, с некоторыми я на постоянной связи. Им не занимать мотивации, выучки, нестандартного мышления. Украинская армия вообще неплохо освоила игру в "камень-ножницы-бумага", где бронетанковыми соединениями занимаются парни с ПТРК, а пехотой и всякими БТРами и БМП — танкисты.

Оставим танковые дуэли любителям виртуальных сражений (хотя они тоже были). Здесь мы говорим об эффективности использования техники, используя по максимуму ее плюсы и нивелируя ее минусы. Например, мне очень понравилось видео, где украинский танк из засады бьет по бронеколонне врага. Напомнило финальную сцену из ставшего уже классическим фильма "Ярость". Была пара промахов, которые можно списать на волнение экипажа или на несовершенство СУО (система управления огнем), но это — обычная вещь на войне. Ну и конечно, хотелось бы, чтобы в засаде было больше танков, а еще лучше — смешанных подразделений из танкистов и операторов ПТРК.

К сожалению, основная проблема украинских танкистов — это убитая и устаревшая матчасть. Несмотря на сумасшедшую работу армейских ремонтников, сотрудников оставшихся танковых заводов, а также трофеи, количество танков падает, есть много небоевых потерь. И при всем моем уважении к Т-64, при том, как эта машина достойно показала себя при обороне Украины, ее время постепенно уходит. Украинские танкисты заслуживают машины с намного лучшими ТТХ для реализации своих умений в бою.

[ + – ] Один танк ВСУ против колонны ВС РФ: "Напомнило финальную сцену из фильма "Ярость"

Западные союзники начали поставки танков для ВСУ. Пока речь идет о Т-72. Но обещают и другие машины. Нужно брать все? Любой танк полезен? Любому найдется применение?

— Война — это, в первую очередь, логистика и снабжение. Когда мы говорим о танках, это еще и обучение.

Пока есть близкие и понятные Т-72, надо брать их. Украинцы умеют их чинить, есть опыт модернизации, есть боевой опыт, но скоро их европейские запасы иссякнут.

Всякие фантастические варианты закупки Т-90 у Египта или Индии я даже не рассматриваю. Rheinmetall, например, хочет передать ВСУ первый "Леопард" крайней модификации. Сначала разговор был о 50 машинах, теперь о 80. Я считаю, что данная идея, несмотря на безумное желание взять их, чтобы закрыть пробелы в "броне" и, по слухам, насытить ими формируемые бригады, довольно вредительская. По-факту, нужно заново выстраивать логистику и обучение для танка, который создавался несколько поколений назад, для немного другой войны.

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Да, у него есть плюсы, например очень неплохая СУО, но он явно не дотягивает до тех задач, которые ему предстоят. Либо же, мы говорим о некой "учебной парте", которая научит украинцев работать с западными танками, например, работе заряжающего, который отсутствовал на советских панцерниках. А заряжающий, по моему опыту, это чуть ли не ключевой член экипажа, который не только закидывает снаряды в "топку", но и занимается системами связи, помогает наводчику и командиру и даже может приготовить бутерброд своим коллегам.

Самым оптимальным и идеальным вариантом считаю "Абрамс", который в даже не особо свежих модификациях является отличной машиной войны. Американцы — стабильные союзники украинцев, они не будут, словно девица на выданье, крутить носом при поставках матчасти и обучении. А учитывая, что поляки тоже их заказали, складывается удобная логистическая цепочка.

Слабым звеном тут считаю двигатель, который требует особого внимания ремонтников и не может "кушать" старый добрый дизель. Но кроме всего прочего, украинским коллегам нужны и качественные танковые комбинезоны, перчатки "номекс" и новые танковые шлемы. Даже такие мелочи могут оказать существенное влияние на исход боя.

Выскажу банальную вещь: танк — это одна из базовых деталей военной машины. Если не знать, как и когда его использовать — это отличная мишень, если использовать правильно — карающая длань. Все упирается в тактику и стратегию, а еще и в логистику. Россияне отлично показали это на своем примере.

[ + – ] Самым оптимальным и идеальным вариантом для ВСУ считаю "Абрамс"

Чтобы освободить юг, восток и Донбасс нужно много оружия, в том числе тяжелого. Какую роль должны сыграть танки в этих операциях?

— Ничего нового: уничтожение целей, поддержка пехоты, штурмы, обход и обрезание путей отхода для отступающего противника. Украинцы уже прошли этап "пехоты на бусиках" с одним СПГ в кармане. Не вижу смысла к нему возвращаться.

При освобождении Крыма танки будут полезны? Или нужно другое оружие.

— Все зависит от политической ситуации и планов украинского командования. Я не вижу причин их там не использовать.

Какое будущее у танков?

— От танков пытались избавиться несколько раз, но почему-то постоянно к ним возвращались. Почему? Наверное, потому, что на поле боя нужна машина под такие задачи. Возможно, в будущем придумают беспилотные гусеничные платформы с пушкой — или даже огромных шагающих боевых роботов с японскими школьниками в качестве в пилотов. Но ниша у них будет такая же, как и у танков. Меняется форма, но не содержание.

Что ты хочешь пожелать украинским танкистам напоследок?

— Меньше порванных гусениц, больше уничтоженных врагов. И не забывать пить много воды. Лето обещает быть жарким.