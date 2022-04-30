Трофейная техника: что украинцам удалось захватить у РФ

За два месяца войны Вооруженные силы Украины смогли захватить сотню единиц техники противника – как новейшие образцы, так и советские. Что-то уже использует украинская армия, что-то изучают специалисты, в том числе иностранные.

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"Вооруженные силы Украины завоевали как трофеи больше техники, чем получили от украинской "оборонки" за восемь лет", – еще в начале марта сказал министр обороны Алексей Резников.

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"Россияне массово бросали машины с техническими проблемами. Когда шла колонна, и в ней что-то выходило из строя, это бросали. Они рассчитывали, что территория северных областей – Киевской, Черниговской, Сумской будет вскоре под их контролем, и за оставленными танками, боевыми машинами десанта, средствами радиоэлектронной борьбы можно будет вернуться – придут ремонтные команды, которые смогут эвакуировать и отремонтировать. Россияне бросали технику не потому, что ее у них много, а потому что был приказ – за три дня взять Киев", – рассказывает военный эксперт Михаил Жирохов.

Как известно, план сорвался, российская армия вынуждена была отойти от Киева, оставив свою технику. Она доставалась в итоге силам ВСУ, территориальной обороне или местным жителям. И если первые пытались отремонтировать брошенные военные машины и поставить в строй, то обычные граждане в лучше случае сливали топливо и поджигали.

"Так сгорели практически все ЗРПК "Панцирь", которые были брошены россиянами, чтобы им не достались. Но даже если бы они были в рабочем состоянии, использовать их было бы нельзя. Это довольно сложна техника, подготовка расчета идет по специальным технологиям, обучаться необходимо несколько месяцев. У нас нет тренажеров, документации, боеприпасов для пушек и ракетных систем", – продолжает эксперт.

На службе в армии

В строй техника противника тоже становилась – ее перекрашивали и маркировали украинскими флагами. Часто речь идет о той технике, которую уже использовали ВСУ или же она похожа на используемую.

Например, российский модернизированный бронетранспортер БТР-82. Он был взят на вооружение в РФ в 2013 году. Это улучшенная версия БТР-80, который использует украинская армия. Ранее БТР-82 не были на вооружении ВСУ, но летом 2014 года их заметили на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей. Теперь несколько единиц такой техники получила и Украина в качестве трофеев.

Как и танки – от Т-72 до Т-90. Некоторые из них были получены в рабочем состоянии. Например, танк Т-90А, один из самых современных российских, его модернизировали в начале 2000-х годов за счет получения улучшенного тепловизора и динамической защиты. Его украинские военные захватили на южном направлении. На нем видны наваренные на башне решетки – так россияне пытались подготовится защищаться от "джавелинов".

Михаил Жирохов говорит: "Механику с Т-64 разобраться просто. Полученные танки уже используют Первая танковая бригада и танковые подразделения мотопехотных бригад".

Эксперт так же обращает внимание, что украинцы захватили и несколько единиц зенитных ракетных комплексов "Тор", предназначенных для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны: "У нас их число было ограниченное, были лишь у одного подразделения, но россияне нам подарили свои. Их можно использовать для запчастей, которых у Украины нет, а также ценны ракеты".

Фото: Facebook / 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського

Но если танков и боевых машин десанта было захвачено десятки штук, а в строй стали единицы, то боеприпасы – артиллерийские, танковые, были брошены россиянами целыми упаковками и складами. Например, в селе Короливцы Киевской области нацгвардейцы нашли схрон-склад, а в нем около ста ящиков со снарядами 125 калибра. И это самое ценное, что удалось получить от армии оккупанта.

Фото: Национальная Гвардия Украины

Десятками украинцы захватывали и бронированные внедорожники российской армии "Тигр". Их оккупационные силы активно использовали в Крыму в 2014 году, а после 24 февраля 2022-го заводили на материковую часть Украины. Кроме того, "Тигры" зафиксированы и под Харьковом, и под Черниговом, и под Николаевом. В частности, в руках представителей ВСУ. В "Укроборонпроме" даже заявили о готовности принимать их и ремонтировать. Ныне "Тигры" перекрашены и служат армии Украины, как и несколько десятков единиц МТЛБ, КАМазов, Уралов.

Новейшие образцы российской военной техники

Еще 24 февраля под Гостомелем был сбит российский ударный российский вертолет "Ка-52" "Аллигатор". После поражения ракетой российские летчики посадили машину и ушли, оставив практически не поврежденный вертолет. Он находился на месте боев в Киевской области до начала апреля, пока его не забрали бойцы Сил специальных операций. "Историческое фото", — прокомментировали они.

Фото: Командование Сил специальных операций ВС Украины

А вот захваченные новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы "Житель", "Ртуть-БМ" и "Лесочек" могут быть интересны не только украинским специалистам, но и западным партнерам. О количестве полученных образцов говорить сложно, но специалисты уверяют — есть что показать.

Захваченную украинскую технику россияне также вывозят к себе. Но речь не идет об образцах, которые нам передали наши западные партнеры – переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" у РФ были еще с конца 1990-х годов, а об украинских разработках. Например, Т-72 АМТ, которые модернизировал Киевский бронетанковый завод. В сети есть фото, как его увозят на трале в РФ.

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