Трофейна техніка: що українцям вдалося захопити в РФ

За два місяці війни Збройні сили України спромоглися захопити сотню одиниць техніки противника — як новітні зразки, так і радянські. Щось уже використовує українська армія, щось вивчають фахівці, зокрема іноземні.

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"Збройні сили України здобули як трофеї більше техніки, ніж отримали від української "оборонки" за вісім років", — ще на початку березня сказав міністр оборони Олексій Резніков.

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"Росіяни масово кидали машини з технічними проблемами. Коли йшла колона, і в ній щось виходило з ладу, це кидали. Вони розраховували, що територія північних областей — Київської, Чернігівської, Сумської — незабаром буде під їхнім контролем, і за залишеними танками, бойовими машинами десанту, засобами радіоелектронної боротьби можна буде повернутися — прийдуть ремонтні команди, які зможуть евакуювати та відремонтувати. Росіяни кидали техніку не тому, що її в них багато, а тому що був наказ — за три дні взяти Київ”, — розповідає військовий експерт Михайло Жирохов.

Як відомо, план зірвався, російська армія мусила відійти від Києва, залишивши свою техніку. Вона діставалася зрештою силам ЗСУ, територіальній обороні або місцевим жителям. І якщо перші намагалися відремонтувати кинуті військові машини та поставити в стрій, то звичайні громадяни в кращому разі зливали паливо та підпалювали.

"Так згоріли практично всі ЗРПК "Панцир", які були кинуті росіянами, щоб їм не дісталися. Але навіть якби вони були в робочому стані, використовувати їх було б не можна. Це досить складна техніка, підготовка розрахунку йде за спеціальними технологіями, вчитися необхідно кілька місяців. У нас немає тренажерів, документації, боєприпасів для гармат і ракетних систем", — продовжує експерт.

На службі в армії

У стрій техніка противника теж ставала — її перефарбовували та маркували українськими прапорами. Часто йдеться про ту техніку, яку вже використовували ЗСУ або вона схожа на використовувану.

Наприклад, російський модернізований бронетранспортер БТР-82. Він був узятий на озброєння до 2013 року. Це покращена версія БТР-80, яку використовує українська армія. Раніше БТР-82 не були на озброєнні ЗСУ, але влітку 2014 їх помітили на території окупованих Донецької та Луганської областей. Тепер кілька одиниць такої техніки здобула й Україна як трофеї.

Як і танки — від Т-72 до Т-90. Деякі з них було отримано в робочому стані. Наприклад, танк Т-90А, один із найсучасніших російських, його модернізували на початку 2000-х років за рахунок отримання покращеного тепловізора та динамічного захисту. Його українські військові захопили на південному напрямку. На ньому видно наварені на вежі ґрати — так росіяни намагалися підготуватися захищатися від "джавелінів".

Михайло Жирохов каже: "Механіку з Т-64 розібратися просто. Отримані танки вже використовують Перша танкова бригада й танкові підрозділи мотопіхотних бригад".

Експерт також звертає увагу, що українці захопили й кілька одиниць зенітних ракетних комплексів "Тор", призначених для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони: "У нас їхня кількість була обмежена, були лише в одного підрозділу, але росіяни нам подарували свої. Їх можна використовувати для запчастин, яких Україна не має, а також цінні ракети".

Фото: Facebook / 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського

Але якщо танків і бойових машин десанту було захоплено десятки штук, а в стрій стали одиниці, то боєприпаси — артилерійські, танкові — були кинуті росіянами цілими упаковками та складами. Наприклад, у селі Королівці Київської області нацгвардійці знайшли схрон-склад, а в ньому близько ста ящиків зі снарядами 125 калібру. І це найцінніше, що вдалося отримати від армії окупанта.

Фото: Національна Гвардія України

Десятками українці захоплювали й броньовані позашляховики російської армії "Тигр". Їх окупаційні сили активно використовували в Криму у 2014 році, а після 24 лютого 2022-го заводили на материкову частину України. Крім того, "Тигри" зафіксовано й під Харковом, і під Черніговом, і під Миколаєвом. Зокрема, в руках представників ЗСУ. В "Укроборонпромі" навіть заявили про готовність приймати їх і ремонтувати. Нині "Тигри" перефарбовані та служать армії України, як і кілька десятків одиниць МТЛБ, КАМАЗів, Уралів.

Нові зразки російської військової техніки

Ще 24 лютого під Гостомелем було збито російський ударний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Після ураження ракетою російські льотчики посадили машину та пішли, залишивши практично не пошкоджений вертоліт. Він перебував на місці боїв у Київській області до початку квітня, доки його не забрали бійці Сил спеціальних операцій. "Історичне фото", — прокоментували вони.

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

А ось захоплені новітні російські засоби радіоелектронної боротьби "Житель", "Ртуть-БМ" і "Лісочок" можуть бути цікавими не лише українським фахівцям, а й західним партнерам. Про кількість отриманих зразків говорити складно, але фахівці запевняють, що є, що показати.

Захоплену українську техніку росіяни також вивозять до себе. Але не йдеться про зразки, які нам передали наші західні партнери, — переносні протитанкові ракетні комплекси "Джавелін" у РФ були ще з кінця 1990-х років, а про українські розробки. Наприклад, Т-72 АМТ, які модернізували Київський бронетанковий завод. У мережі є фото, як його забирають на тралі і РФ.

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