Польша передала Украине 200 модернизированных танков Т-72, — Ермак

Также глава Офиса президента уточнил, что зенитные ракетные войска воздушного командования "Юг" получили ЗРС С-300, которые были переданы партнерами Украины.

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Украинские военные получили крупную партию модернизированных танков Т-72 от Польши. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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Руководитель президентского аппарата отметил, что польские союзники передали Украине 200 танков. При этом, данная информация уже не является конфиденциальной, поскольку польская сторона уже объявила об объемах помощи.

Также Ермак рассказал, что зенитные ракетные войска воздушного командования "Юг" сообщили о получении зенитного ракетного комплекса С-300 от стран-партнеров. Чиновник подчеркнул, что это не вся техника, которую получит Украина.

"Мы продолжаем получать помощь. Чем больше ее будет и именно той, которая нам нужна, тем быстрее мы победим Россию", — заключил Андрей Ермак.

О намерении Польши передать Украине танки Т-72 еще 25 апреля сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам премьер-министра, Польша подарила танки Украине, однако называть точное количество переданной бронетехники Моравецкий тогда не стал.

Фокус ранее рассказывал, что в Польше назвали ложью слова главы российской службы разведки Сергея Нарышкина о планах захвата части Украины. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Жарын назвал заявление главы российской разведки частью "информационной операции" против Польши и США. Помимо этого Жарын отметил, что российская пропаганда стремится посеять недоверие в отношениях между Украиной и Польшей, подорвать сотрудничество двух стран, изобразить страны Запада как агрессора по отношению к РФ, а Польшу — как "разжигателя войны, который представляет угрозу для всего НАТО и Европы".