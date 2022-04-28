В Польше назвали ложью слова Нарышкина о планах страны захватить часть Украины

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Жарын назвал заявление главы российской разведки частью "информационной операции" против Польши и США.

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Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын опроверг слова директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что польское государства при поддержке США хочет взять под свой контроль "исторические владения" на территории Украины. Соответствующее заявление представитель министра опубликовал в своем Twitter в четверг, 28 апреля.

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Слова Нарышкина пресс-секретарь называет частью "российской информационной операции" против Польши и США.

"Глава российской разведки распространяет инсинуации против Польши и США, ложно убеждая, что обе страны готовят "польскую аннексию западной Украины". Ложь о предполагаемых планах Польши напасть на Западную Украину повторяется уже несколько лет. Кампания особенно активизировалась после начала вторжения России в Украину. К очернению Польши присоединяются высшие чины Кремля", — говорится в твитах.

Помимо этого Жарын отметил, что российская пропаганда стремится посеять недоверие в отношениях между Украиной и Польшей, подорвать сотрудничество двух стран, изобразить страны Запада как агрессора по отношению к РФ, а Польшу — как "разжигателя войны, который представляет угрозу для всего НАТО и Европы".

Напомним, сегодня директор СВР РФ Нарышкин сообщил, что Польша при поддержке США хочет аннексировать западные регионы Украины при помощи введения туда миротворческого контингента, где угроза непосредственного столкновения с Вооруженными силами России минимальна.

Отметим, что именно Нарышкин был тем самым российским чиновником, который неуверенно докладывал на заседании Совбеза РФ 21 февраля о возможности признания независимости ОРДЛО со стороны РФ, по итогу поддержав такой шаг. Президент РФ Владимир Путин перебивал его и несколько раз уточнял, что именно тот собирается поддержать.