У Польщі назвали брехнею слова Наришкіна щодо планів країни захопити частину України

Прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі Жарин назвав заяву глави російської розвідки частиною "інформаційної операції" проти Польщі та США.

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Прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин спростував слова директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна про те, що польська держава за підтримки США хоче взяти під свій контроль "історичні володіння" на території України. Відповідну заяву представник міністра опублікував у своєму Twitter у четвер, 28 квітня.

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Слова Наришкіна прессекретар називає частиною "російської інформаційної операції" проти Польщі та США.

"Глава російської розвідки поширює інсинуації проти Польщі та США, хибно переконуючи, що обидві країни готують "польську анексію західної України". Брехня про передбачувані плани Польщі напасти на Західну Україну повторюється уже кілька років. Кампанія особливо активізувалася після початку вторгнення Росії в Україну. До очорнення Польщі приєднуються найвищі чини Кремля", — йдеться у твітах.

Крім цього Жарин зазначив, що російська пропаганда прагне посіяти недовіру у відносинах між Україною і Польщею, підірвати співпрацю двох країн, зобразити країни Заходу як агресора щодо РФ, а Польщу як "розпалювача війни, який становить загрозу для всього НАТО та Європи" .

Нагадаємо, сьогодні директор СЗР РФ Наришкін повідомив, що Польща за підтримки США хоче анексувати західні регіони України за допомогою введення туди миротворчого контингенту, де загроза безпосереднього зіткнення зі Збройними силами Росії мінімальна.

Зазначимо, що саме Наришкін був тим самим російським чиновником, який невпевнено доповідав на засіданні Ради безпеки РФ 21 лютого про можливість визнання незалежності ОРДЛО з боку РФ, за підсумком підтримавши такий крок. Президент РФ Володимир Путін перебивав його та кілька разів уточнював, що саме той збирається підтримати.