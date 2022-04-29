Польща передала Україні 200 модернізованих танків Т-72, — Єрмак

Також глава Офісу Президента уточнив, що зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" отримали ЗРС С-300, передані партнерами України.

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Українські військові отримали велику партію модернізованих танків Т-72 від Польщі. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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Керівник президентського апарату наголосив, що польські союзники передали Україні 200 танків. Водночас ця інформація вже не є конфіденційною, оскільки польська сторона вже оголосила про обсяги допомоги.

Єрмак також розповів, що зенітні ракетні війська повітряного командування "Південь" повідомили про отримання зенітного ракетного комплексу С-300 від країн-партнерів. Чиновник наголосив, що це не вся техніка, яку отримає Україна.

"Ми продовжуємо отримувати допомогу. Чим більше її буде і саме тієї, яка нам потрібна, тим швидше ми переможемо Росію", — сказав Андрій Єрмак.

Про намір Польщі передати Україні танки Т-72 ще 25 квітня повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. За словами прем'єр-міністра, Польща подарувала танки Україні, однак називати точну кількість переданої бронетехніки Моравецький тоді не захотів.

Фокус раніше розповідав, що в Польщі назвали брехнею слова голови російської служби розвідки Сергія Наришкіна щодо планів захоплення частини України. Прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі Жарін назвав заяву глави російської розвідки частиною "інформаційної операції" проти Польщі та США. Крім цього Жарін зазначив, що російська пропаганда прагне посіяти недовіру у відносинах між Україною та Польщею, підірвати співпрацю двох країн, зобразити країни Заходу як агресора щодо РФ, а Польщу як "розпалювача війни, який становить загрозу для всього НАТО та Європи".