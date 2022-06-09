Польща передала українській армії понад 240 танків і майже 100 одиниць бронетехніки, — Дуда

За словами президента Польщі, Україна потребує важкого озброєння, тому він закликав усіх, хто може, передавати важку артилерію.

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Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю виданню Bild повідомив, що українська сторона отримала понад 240 танків і майже 100 одиниць бронетехніки в межах допомоги.

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За словами Дуди, Польща вже передала різного озброєння Україні на 2 млрд доларів. Туди увійшли ракети, боєприпаси, зброя, танки й інша бронетехніка.

"Україні потрібна важка зброя, танки. Це потреби України. Я говорив із президентом Зеленським два дні тому. Він знову запитав мене. Ми відправили танки, понад 240 танків, які Україна може обслуговувати. Ми відправили майже 100 одиниць бронетехніки й озброєння", — заявив польський президент

Він також додав, що вони звертаються до всіх, хто має можливість передати ЗСУ артилерію. Ця зброя необхідна, щоб зупинити російське вторгнення. Водночас Дуда поскаржився, що Німеччина не передала Польщі танки замість переданих Україні Т-72.

Польська армія мала отримати замість німецькі танки Leopard 2 не найновішої модифікації, які надалі пройшли б модернізацію за допомогою німецької промисловості. Проте Польща не отримала обіцяних танків.

Нагадаємо, Польща передала Україні модернізовані танки Т-72MR та Т-72M1R, які вже застосовуються у російсько-українській війні.

7 червня Польща підписала найбільший в історії контракт на постачання САУ Krab. Сума становить майже 700 млн доларів.