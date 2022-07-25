Польща підтвердила передачу в Україну танків PT-91 Twardy

PT-91 Twardy — це польська модифікація радянського Т-72 з новою системою управління вогню, динамічним захистом ERAWA та потужним двигуном.

Прессекретар Агентства озброєнь Кшиштоф Платек підтвердив відправку в Україну танків PT-91 Twardy. Про це він заявив в ефірі Wolski o Wojnie.

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За словами Платека, Польща раніше відправила понад 200 танків Т-72, а тепер ЗСУ отримали Т-72 національної модифікації PT-91 Twardy. Заповнити передану бронетехніку в Польщі планують шляхом придбання південнокорейських танків, які надходитимуть до 2026 року, і закупівлі американських M1 Abrams.

"Ми точно не відправлятимемо 230 Twardy, принаймні я не чув про це. З іншого боку, ми послали Twardy в значній кількості. Ешелони дійшли до українців", — заявив раніше оглядач Ярослав Вольський.

Що відомо про танк PT-91 Twardy?

PT-91 — це польська модифікація радянського танка Т-72. Модернізація торкнулася низки систем танка, зокрема, для нього розробили систему динамічного захисту ERAWA. Заявляється, що вона з імовірністю 95% відіб'є радянський ПТУР і на 50% сучасні бронебійні снаряди. Також у Twardy встановили ізраїльський нічний приціл і словацький стабілізатор, лазерний далекомір і балістичний обчислювач.

Крім цього, в PT-91 встановили потужніший двигун "Воля" потужністю 850 кінських сил.

Нагадаємо, у червні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна отримала понад 240 польських танків Т-72.

15 липня оглядач Вольський повідомив про передачу Україні сотень танків РТ-91. У мережі також помітили ешелон танків, що рухався до східних кордонів Польщі.