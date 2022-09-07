ВСУ под Балаклеей сбили российский Су-25 (видео)

Видео с моментом попадания в штурмовик ВС РФ в Чугуевском районе опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Вооруженные силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 под Балаклеей в Харьковской области. Соответствующее видео опубликовал полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

По его словам, украинские военные сбили самолет ВС РФ рядом с селом Волохов Яр в Чугуевском районе на Харьковщине.

Аналогичную информацию разместил у себя в соцсетях Центр стратегических коммуникаций (СтратКом ВСУ).

Су-25 "Грач" – советский штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели. Самолет также используется для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Согласно данным FlightGlobal, на конец прошлого года Воздушно-космические силы РФ имели 192 самолета Су-25.

По данным ASN на 3 июня 2022 года российские войска потеряли 6 "Грачей", два пилота погибли.

Напомним, 10 августа боец Нацгвардии под Запорожьем "приземлил" вражеский Су-25. Украинский боец произвел выстрел из ПЗРК "Игла" и успешно поразил цель. Подбитый самолет разбился на временно оккупированной территории.

15 июля солдаты ВСУ совместно с бойцами ЦСО СБУ нанесли удар по двум вражеским штурмовикам Су-25 на Запорожском направлении. В результате один самолет был уничтожен, другой — подбит.