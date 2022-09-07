ЗСУ за добу відбили наступ росіян у напрямку 7 населених пунктів, — Генштаб

Війська РФ, за даними командування, штурмували позиції української армії в районі Григорівки, Зайцевого, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини та Опитного, але через втрати були змушені відступити.

Підрозділи Збройних Сил України протягом доби відбили наступ ЗС РФ у напрямку семи населених пунктів. Про це інформує пресцентр Генерального штабу ЗСУ у ранковому зведенні від 7 вересня.

На Волинському та Поліському напрямах серйозних змін не зафіксовано. На Сіверському напрямку зафіксовано обстріл з мінометів по населених пунктах Гай Чернігівської області та Волфино, Запсілля, Манухівка та Стукалівка Сумської області.

На Харківському напрямку ЗС РФ вели прицільний вогонь по Прудянці, Чорноглазівці, Миронівці, Великих Проходах, Руській та Черкаській Лозовій, Руських та Черкаських Тишках.

На Слов'янському напрямі загарбник із важкого озброєння обстрілював Слов'янськ, Велику Комишуваху, Долину, Краснопілля, Дмитрівку та Довгенське. На Краматорському напрямку ЗС РФ зафіксовано обстріли по Тетянівці, Кривій Луці, Спірному, Веселому та Григорівці.

На Бахмутському напрямку російські війська з мінометів, танків, ствольної артилерії та РСЗВ обстрілювали Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Веселу Долину, Майорськ та Яковлівку. На Авдіївському напрямку протягом доби ворог вів вогонь по Авдіївці, Опитному, Водяному, Тоненькому та Первомайському.

На Новопавлівському напрямку ЗС РФ обстрілювали Мар'їнку, Красногорівку, Новомихайлівку, Вугледар, Солодке, Шевченка, Золоту Ниву, Павлівку та Времівку.

На Запорізькому напрямку загарбники задіяли міномети, ствольну артилерію та РСЗВ для ведення обстрілів по Новоандріївці, Малих Щербаках, Малій Токмачці, Щербаках, Білогір'ю, Новопіллі, Вільному Полю та Шевченку. На Південнобузькому напрямку з різних видів артилерії зафіксовано обстріл уздовж усієї лінії розмежування.

Крім цього, підрозділам ЗСУ протягом доби вдалося відбити наступ російських військ у напрямку семи населених пунктів:

Григорівка;

Зайцеве;

Соледар;

Бахмутське;

Бахмут;

Весела Долина;

Опитне.

Українська авіація для підтримки сухопутних формувань минулого дня здійснила 27 авіаударів, знищивши склад боєприпасів, десятки опорних пунктів та ворожу техніку з особовим складом. Успішною також виявилася доба для підрозділів ППО — ліквідовано літак Су-25, вертоліт Ка-52, БПЛА та п'ять крилатих ракет типу "Х-101".

Ракетні війська та артилерія Сил оборони продовжують виконувати бойові завдання на передовій. Як інформує Генштаб, внаслідок вогневого впливу здійснено удари по 7 пунктах управління та 13 місцях скупчення особового складу ЗС РФ. У зону ураження, за даними командування, потрапили радіолокаційні станції та станції зв'язку, мостові та понтонні переправи, 3 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів різного рівня.

[ + – ] ЗСУ за добу відбили наступ ЗС РФ у напрямку 7 населених пунктів [ + – ] ЗСУ за добу відбили наступ ЗС РФ у напрямку 7 населених пунктів

Варто зазначити, що під час контрнаступу українська армія за добу знищила 83 російських військовослужбовців, 11 гаубиць та 5 танків.

Також повідомлялося, що ЗСУ проводять контрнаступ не лише на Херсонському, а й на Харківському напрямку. Підрозділи ЗСУ ведуть запеклі бої з російською армією, намагаючись витіснити окупаційні формування до державного кордону з РФ.