ВСУ за сутки отбили наступление россиян в направлении 7 населенных пунктов, — Генштаб
Войска РФ, по данным командования, штурмовали позиции украинской армии в районе Григоровки, Зайцево, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины и Опытного, но из-за потерь были вынуждены отступить.
Подразделения Вооруженных сил Украины в течение суток отбили наступление ВС РФ в направлении семи населенных пунктов. Об этом информирует пресс-центр Генерального штаба ВСУ в утренней сводке от 7 сентября.
На Волынском и Полесском направлениях серьезных изменений не зафиксировано. На Сиверском направлении зафиксированы обстрелы из минометов по населенным пунктам Гай Черниговской области и Волфино, Запсилье, Мануховка и Стукаловка Сумской области.
На Харьковском направлении ВС РФ вели прицельный огонь по Прудянке, Черноглазовке, Мироновке, Больших Проходах, Русской и Черкасской Лозовой, Русских и Черкасских Тишках.
На Славянском направлении захватчик из тяжелого вооружения обстреливали Славянск, Большую Камышеваху, Долину, Краснополье, Дмитровку и Довгенькое. На Краматорском направлении ВС РФ зафиксированы обстрелы по Татьяновке, Кривой Луке, Спорному, Веселому и Григорьевке.
На Бахмутском направлении российские войска из минометов, танков, ствольной артиллерии и РСЗО обстреливали Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселую Долину, Майорск и Яковлевку. На Авдеевском направлении в течение суток враг вел огонь по Авдеевке, Опытному, Водяному, Тоненькому и Первомайскому.
На Новопавловском направлении ВС РФ обстреливали Марьинку, Красногоровку, Новомихайловку, Угледар, Сладкое, Шевченко, Золотую Ниву, Павловку и Времовку.
На Запорожском направлении захватчики задействовали минометы, ствольную артиллерию и РСЗО для ведения обстрелов по Новоандреевке, Малых Щербаках, Малой Токмачке, Щербаках, Белогорью, Новополью, Вильному Полю и Шевченко. На Южнобужском направлении из различных видов артиллерии зафиксированы обстрелы вдоль всей линии разграничения.
Помимо этого, подразделениям ВСУ в течение суток удалось отбить наступление российских войск в направлении семи населенных пунктов:
- Григоровка;
- Зайцево;
- Соледар;
- Бахмутское;
- Бахмут;
- Веселая Долина;
- Опытное.
Украинская авиация для поддержки сухопутных формирований за минувший день осуществила 27 авиаударов, уничтожив склад боеприпасов, десятки опорных пунктов и вражескую технику с личным составом. Успешными также оказались сутки для подразделений ПВО — ликвидированы самолет Су-25, вертолет Ка-52, БпЛА и пять крылатых ракет типа "Х-101".
Ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают выполнять боевые задачи на передовой. Как информирует Генштаб, в результате огневого влияния осуществлены удары по 7 пунктам управления и 13 местам скопления личного состава ВС РФ. В зону поражения, по данным командования, попали радиолокационные станции и станции связи, мостовые и понтонные переправы, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня.
Стоит отметить, что в ходе контрнаступления украинская армия за сутки уничтожила 83 российских военнослужащих, 11 гаубиц и 5 танков.
Также сообщалось, что ВСУ проводят контрнаступление не только на Херсонском, но и на Харьковском направлении. Подразделения ВСУ ведут ожесточенные бои с российской армией, пытаясь вытеснить оккупационные формирования до государственной границы с РФ.