ВСУ за сутки отбили наступление россиян в направлении 7 населенных пунктов, — Генштаб

Войска РФ, по данным командования, штурмовали позиции украинской армии в районе Григоровки, Зайцево, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины и Опытного, но из-за потерь были вынуждены отступить.

Подразделения Вооруженных сил Украины в течение суток отбили наступление ВС РФ в направлении семи населенных пунктов. Об этом информирует пресс-центр Генерального штаба ВСУ в утренней сводке от 7 сентября.

На Волынском и Полесском направлениях серьезных изменений не зафиксировано. На Сиверском направлении зафиксированы обстрелы из минометов по населенным пунктам Гай Черниговской области и Волфино, Запсилье, Мануховка и Стукаловка Сумской области.

На Харьковском направлении ВС РФ вели прицельный огонь по Прудянке, Черноглазовке, Мироновке, Больших Проходах, Русской и Черкасской Лозовой, Русских и Черкасских Тишках.

На Славянском направлении захватчик из тяжелого вооружения обстреливали Славянск, Большую Камышеваху, Долину, Краснополье, Дмитровку и Довгенькое. На Краматорском направлении ВС РФ зафиксированы обстрелы по Татьяновке, Кривой Луке, Спорному, Веселому и Григорьевке.

На Бахмутском направлении российские войска из минометов, танков, ствольной артиллерии и РСЗО обстреливали Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселую Долину, Майорск и Яковлевку. На Авдеевском направлении в течение суток враг вел огонь по Авдеевке, Опытному, Водяному, Тоненькому и Первомайскому.

На Новопавловском направлении ВС РФ обстреливали Марьинку, Красногоровку, Новомихайловку, Угледар, Сладкое, Шевченко, Золотую Ниву, Павловку и Времовку.

На Запорожском направлении захватчики задействовали минометы, ствольную артиллерию и РСЗО для ведения обстрелов по Новоандреевке, Малых Щербаках, Малой Токмачке, Щербаках, Белогорью, Новополью, Вильному Полю и Шевченко. На Южнобужском направлении из различных видов артиллерии зафиксированы обстрелы вдоль всей линии разграничения.

Помимо этого, подразделениям ВСУ в течение суток удалось отбить наступление российских войск в направлении семи населенных пунктов:

Григоровка;

Зайцево;

Соледар;

Бахмутское;

Бахмут;

Веселая Долина;

Опытное.

Украинская авиация для поддержки сухопутных формирований за минувший день осуществила 27 авиаударов, уничтожив склад боеприпасов, десятки опорных пунктов и вражескую технику с личным составом. Успешными также оказались сутки для подразделений ПВО — ликвидированы самолет Су-25, вертолет Ка-52, БпЛА и пять крылатых ракет типа "Х-101".

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают выполнять боевые задачи на передовой. Как информирует Генштаб, в результате огневого влияния осуществлены удары по 7 пунктам управления и 13 местам скопления личного состава ВС РФ. В зону поражения, по данным командования, попали радиолокационные станции и станции связи, мостовые и понтонные переправы, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня.

[ + – ] ВСУ за сутки отбили наступление ВС РФ в направлении 7 населенных пунктов [ + – ] ВСУ за сутки отбили наступление ВС РФ в направлении 7 населенных пунктов

Стоит отметить, что в ходе контрнаступления украинская армия за сутки уничтожила 83 российских военнослужащих, 11 гаубиц и 5 танков.

Также сообщалось, что ВСУ проводят контрнаступление не только на Херсонском, но и на Харьковском направлении. Подразделения ВСУ ведут ожесточенные бои с российской армией, пытаясь вытеснить оккупационные формирования до государственной границы с РФ.