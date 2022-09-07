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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Контрнаступление Украины: на юге уничтожены 83 военных ВС РФ, 11 гаубиц, 5 танков

Наступление ВСУ, Наступление ВСУ Херсон,
Фото: Генштаб ВСУ | Наступление ВСУ

По данным наших военных, взорваны 3 склада боеприпасов россиян, столько же пушек "Гиацинт-Б" и бронеавтомобилей.

Положение на юге Украины остается напряженным. Противник ведет оборонительные бои и обстреливает населенные пункты по линии фронта и в тылу. Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг".

Авиация ВСУ нанесла в общей сложности 13 воздушных ударов, в то время, как ракетно-артиллерийские подразделения выполнили свыше 250 заданий.

Противник пытался удерживать позиции и наносил авиаудары в направлении таких населенных пунктов:

  • Белогорка;
  • Костромка;
  • Сухой Ставок;
  • Безымянное.

Потери противника:

  • 83 военнослужащих;
  • 5 танков;
  • 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С";
  • 3 пушки "Гиацинт-Б";
  • 3 бронированных автомобиля;
  • 3 склада боеприпасов в Голой Пристане, Томной Балке и Снегуровке;
  • ЗРК ВСУ успешно "приземлили" Су-25;
  • В николаевском районе сбит один БПЛА "Орлан".

Угроза с Черного моря

Вдоль крымского побережья на боевом дежурстве находится 2 носителя крылатых ракет с 16 боеприпасами типа "Калибр".

Напомним, что советник ОП Алексей Арестович рассказал, что в Харьковской области российские войска спасались бегством, в то время как часть войск была уничтожена. Контрнаступление ВСУ может вызвать сложности у ВС РФ.

Ранее Фокус сообщал, что при попытках обстрела Харькова одна из российских ракет упала на территории Белгородской области. В самом же Харькове из-за обстрелов возник пожар в одном из городских районов: загорелось несколько автомобилей и здание.