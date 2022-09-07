Контрнаступление Украины: на юге уничтожены 83 военных ВС РФ, 11 гаубиц, 5 танков
По данным наших военных, взорваны 3 склада боеприпасов россиян, столько же пушек "Гиацинт-Б" и бронеавтомобилей.
Положение на юге Украины остается напряженным. Противник ведет оборонительные бои и обстреливает населенные пункты по линии фронта и в тылу. Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг".
Авиация ВСУ нанесла в общей сложности 13 воздушных ударов, в то время, как ракетно-артиллерийские подразделения выполнили свыше 250 заданий.
Противник пытался удерживать позиции и наносил авиаудары в направлении таких населенных пунктов:
- Белогорка;
- Костромка;
- Сухой Ставок;
- Безымянное.
Потери противника:
- 83 военнослужащих;
- 5 танков;
- 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С";
- 3 пушки "Гиацинт-Б";
- 3 бронированных автомобиля;
- 3 склада боеприпасов в Голой Пристане, Томной Балке и Снегуровке;
- ЗРК ВСУ успешно "приземлили" Су-25;
- В николаевском районе сбит один БПЛА "Орлан".
Угроза с Черного моря
Вдоль крымского побережья на боевом дежурстве находится 2 носителя крылатых ракет с 16 боеприпасами типа "Калибр".
Напомним, что советник ОП Алексей Арестович рассказал, что в Харьковской области российские войска спасались бегством, в то время как часть войск была уничтожена. Контрнаступление ВСУ может вызвать сложности у ВС РФ.
Ранее Фокус сообщал, что при попытках обстрела Харькова одна из российских ракет упала на территории Белгородской области. В самом же Харькове из-за обстрелов возник пожар в одном из городских районов: загорелось несколько автомобилей и здание.