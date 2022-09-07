Контрнаступ України: на півдні знищено 83 військових ЗС РФ, 11 гаубиць, 5 танків
За даними наших військових, підірвані 3 склади боєприпасів росіян, стільки ж гармат "Гіацинт-Б" та бронеавтомобілів.
Становище на півдні України залишається напруженим. Противник веде оборонні бої та обстрілює населені пункти на лінії фронту та в тилу. Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь".
Авіація ЗСУ завдала загалом 13 повітряних ударів, тоді як ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 завдань.
Противник намагався утримувати позиції та наносив авіаудари у напрямку таких населених пунктів:
- Білогірка;
- Костромка;
- Сухий Ставок;
- Безіменне.
Втрати противника:
- 83 військовослужбовці;
- 5 танків;
- 12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С";
- 3 гармати "Гіацинт-Б";
- 3 броньовані автомобілі;
- 3 склади боєприпасів у Голій Пристані, Томній Балці та Снігурівці;
- ЗРК ЗСУ успішно "приземлили" Су-25;
- У миколаївському районі збито один БПЛА "Орлан".
Загроза з Чорного моря
Уздовж кримського узбережжя на бойовому чергуванні знаходиться 2 носії крилатих ракет з 16 боєприпасами типу "Калібр".
Нагадаємо, що радник ОП Олексій Арестович розповів, що в Харківській області російські війська рятувалися втечею, тоді як частину військ знищено. Контрнаступ ЗСУ може спричинити складнощі у ЗС РФ.
Раніше Фокус повідомляв, що під час спроб обстрілу Харкова одна з російських ракет впала на території Бєлгородської області. В самому Харкові через обстріл виникла пожежа в одному з міських районів: загорілося кілька автомобілів і будівлю.