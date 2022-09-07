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Воєнний фокус Російсько-українська війна Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Контрнаступ України: на півдні знищено 83 військових ЗС РФ, 11 гаубиць, 5 танків

Наступ ЗСУ, Наступ ЗСУ Херсон,
Фото: Генштаб ВСУ | Наступ ЗСУ

За даними наших військових, підірвані 3 склади боєприпасів росіян, стільки ж гармат "Гіацинт-Б" та бронеавтомобілів.

Становище на півдні України залишається напруженим. Противник веде оборонні бої та обстрілює населені пункти на лінії фронту та в тилу. Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь".

Авіація ЗСУ завдала загалом 13 повітряних ударів, тоді як ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 завдань.

Противник намагався утримувати позиції та наносив авіаудари у напрямку таких населених пунктів:

  • Білогірка;
  • Костромка;
  • Сухий Ставок;
  • Безіменне.

Втрати противника:

  • 83 військовослужбовці;
  • 5 танків;
  • 12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С";
  • 3 гармати "Гіацинт-Б";
  • 3 броньовані автомобілі;
  • 3 склади боєприпасів у Голій Пристані, Томній Балці та Снігурівці;
  • ЗРК ЗСУ успішно "приземлили" Су-25;
  • У миколаївському районі збито один БПЛА "Орлан".

Загроза з Чорного моря

Уздовж кримського узбережжя на бойовому чергуванні знаходиться 2 носії крилатих ракет з 16 боєприпасами типу "Калібр".

Нагадаємо, що радник ОП Олексій Арестович розповів, що в Харківській області російські війська рятувалися втечею, тоді як частину військ знищено. Контрнаступ ЗСУ може спричинити складнощі у ЗС РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що під час спроб обстрілу Харкова одна з російських ракет впала на території Бєлгородської області. В самому Харкові через обстріл виникла пожежа в одному з міських районів: загорілося кілька автомобілів і будівлю.