Контрнаступ України: на півдні знищено 83 військових ЗС РФ, 11 гаубиць, 5 танків

За даними наших військових, підірвані 3 склади боєприпасів росіян, стільки ж гармат "Гіацинт-Б" та бронеавтомобілів.

Становище на півдні України залишається напруженим. Противник веде оборонні бої та обстрілює населені пункти на лінії фронту та в тилу. Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь".

Авіація ЗСУ завдала загалом 13 повітряних ударів, тоді як ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 завдань.

Противник намагався утримувати позиції та наносив авіаудари у напрямку таких населених пунктів:

Білогірка;

Костромка;

Сухий Ставок;

Безіменне.

Втрати противника:

83 військовослужбовці;

5 танків;

12 гаубиць "Мста-Б" та "Мста-С";

3 гармати "Гіацинт-Б";

3 броньовані автомобілі;

3 склади боєприпасів у Голій Пристані, Томній Балці та Снігурівці;

ЗРК ЗСУ успішно "приземлили" Су-25;

У миколаївському районі збито один БПЛА "Орлан".

Загроза з Чорного моря

Уздовж кримського узбережжя на бойовому чергуванні знаходиться 2 носії крилатих ракет з 16 боєприпасами типу "Калібр".

Нагадаємо, що радник ОП Олексій Арестович розповів, що в Харківській області російські війська рятувалися втечею, тоді як частину військ знищено. Контрнаступ ЗСУ може спричинити складнощі у ЗС РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що під час спроб обстрілу Харкова одна з російських ракет впала на території Бєлгородської області. В самому Харкові через обстріл виникла пожежа в одному з міських районів: загорілося кілька автомобілів і будівлю.