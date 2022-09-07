Новый обстрел Харькова: одна из российских ракет упала в Белгородской области (видео)

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, в результате ночного обстрела в одном из районов города начался пожар. По его словам, горели несколько автомобилей и здание.

Ночью российские войска снова обстреляли Харьков и область ракетами. Местные телеграм-каналы написали, что в сам город прилетело три ракеты, а в области зафиксировали три прилета.

[ + – ] Прилеты в Харькове

[ + – ] Прилеты в Харьковской области

Затем прилеты подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram. По его словам, в городе начался пожар.

"В половину первого ночи ракетный удар по Харькову. Пока известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации там горят несколько авто и производственное здание", — написал мэр.

[ + – ] Терехов подтвердил прилеты в городе и области

Затем телеграм-каналы начали писать о том, что одна из российских ракет не долетела до границы с Украиной и упала в Белгородской области. Однако эта информация требует подтверждения.

[ + – ] Российская ракета упала в Белгородской области

Ранее Фокус писал, что оккупанты заявили о продвижении ВСУ в Балаклее. В российских телеграм-каналах панические сообщения о ситуации в оккупированной Балаклее. Бойцы ВСУ намекают на хорошие новости по продвижению на фронте. Как утверждается, Вербовка уже перешла под контроль украинских сил. Там же находится большой арсенал с боеприпасами. Бои якобы ведутся на окраинах Балаклеи.

Также напомним, что в Бердянске умер российский "комендант" города Артем Бардин. В российской администрации региона считают, что Артема Бардина убили якобы украинские диверсанты. Подобные случаи, по словам коллаборантов, происходят регулярно.