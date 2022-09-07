Новый обстрел Харькова: одна из российских ракет упала в Белгородской области (видео)
Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, в результате ночного обстрела в одном из районов города начался пожар. По его словам, горели несколько автомобилей и здание.
Ночью российские войска снова обстреляли Харьков и область ракетами. Местные телеграм-каналы написали, что в сам город прилетело три ракеты, а в области зафиксировали три прилета.
Затем прилеты подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram. По его словам, в городе начался пожар.
"В половину первого ночи ракетный удар по Харькову. Пока известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации там горят несколько авто и производственное здание", — написал мэр.
Затем телеграм-каналы начали писать о том, что одна из российских ракет не долетела до границы с Украиной и упала в Белгородской области. Однако эта информация требует подтверждения.
Ранее Фокус писал, что оккупанты заявили о продвижении ВСУ в Балаклее. В российских телеграм-каналах панические сообщения о ситуации в оккупированной Балаклее. Бойцы ВСУ намекают на хорошие новости по продвижению на фронте. Как утверждается, Вербовка уже перешла под контроль украинских сил. Там же находится большой арсенал с боеприпасами. Бои якобы ведутся на окраинах Балаклеи.
Также напомним, что в Бердянске умер российский "комендант" города Артем Бардин. В российской администрации региона считают, что Артема Бардина убили якобы украинские диверсанты. Подобные случаи, по словам коллаборантов, происходят регулярно.