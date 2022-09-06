В Бердянске умер российский "комендант" города Артем Бардин: его авто взорвали

В российской администрации региона считают, что Артема Бардина убили якобы украинские диверсанты. Подобные случаи, по словам коллаборантов, происходят регулярно.

Назначенный российскими оккупантами военный комендант Бердянска Артем Бардин умер в больнице после взрыва его машины. Об этом сказал "РИА Новости" так называемый представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Коллаборант Рогов заявил, что Бардина ликвидировала якобы украинская диверсионно-разведывательная группа. Участников группы еще не нашли.

"Скончался, к сожалению, в больнице. Такие случаи у нас регулярные", — сказал Рогов в общении с ТАСС.

Автомобиль Бардина стоял около оккупационной администрации города, от взрыва пострадали еще три машины, пишут российские СМИ.

Напомним, что после взрыва Артема Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии, а на месте происшествия слышались звуки стрельбы. "Власти" региона считают это "терактом".

Фокус 26 августа писал о взрыве в Бердянске, в результате которого погиб пособник ВС РФ, так называемый заместитель начальника ГАИ Александр Колесников.

Кроме этого, 24 августа подорвали "главу поселка" Михайловка Запорожской области Ивана Сушко. Взрывное устройство установили под сиденьем его машины.