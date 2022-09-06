В Бердянске взорвали авто "коменданта" города: коллаборант в тяжелом состоянии (видео)
После взрыва от машины пособника оккупантов Артема Бардина остался один каркас. В центре города были слышны звуки стрельбы.
Во временно оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области был взорван автомобиль так называемого военного коменданта города Артема Бардина, его госпитализировали в тяжелом состоянии. После взрыва на месте происшествия были слышны звуки выстрелов. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщает российское агентство "РИА Новости".
По данным журналистов, взрыв произошел в центре города, возле здания, где размещается оккупационная администрация Бердянска. В результате подрыва авто тяжелые ранения получил "военный комендант" Артем Бардин. Так называемые власти региона назвали произошедшее "терактом".
"Раненный при взрыве машины в центре Бердянска комендант города Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении агентства.
Также в сети появилась фотография, на которой предположительно запечатлен сам Бардин.
На сайте оккупационной администрации Бердянска отмечено, что должность "военного коменданта" города занимает Бардин Артем Игоревич.
Напомним, 26 августа во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв, в результате пострадал назначенный российскими силами так называемый заместитель начальника ГАИ Александр Колесников. Он скончался в больнице. А 24 августа был убит другой пособник российских оккупантов, "глава поселка" Михайловка Запорожской области Иван Сушко.
Также мы писали о том, как днем 20 августа в оккупированном российской армией Мариуполе произошло покушение на Константина Иващенко, которого оккупанты назначили руководить городом. Ему удалось уцелеть.
Как ранее сообщал Фокус, ранее в Каменке-Днепровской Запорожской области бойцы спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили базу ФСБ РФ и место хранения бюллетеней для псевдореферендума.