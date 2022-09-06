В Бердянске взорвали авто "коменданта" города: коллаборант в тяжелом состоянии (видео)

После взрыва от машины пособника оккупантов Артема Бардина остался один каркас. В центре города были слышны звуки стрельбы.

Во временно оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области был взорван автомобиль так называемого военного коменданта города Артема Бардина, его госпитализировали в тяжелом состоянии. После взрыва на месте происшествия были слышны звуки выстрелов. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщает российское агентство "РИА Новости".

По данным журналистов, взрыв произошел в центре города, возле здания, где размещается оккупационная администрация Бердянска. В результате подрыва авто тяжелые ранения получил "военный комендант" Артем Бардин. Так называемые власти региона назвали произошедшее "терактом".

"Раненный при взрыве машины в центре Бердянска комендант города Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении агентства.

Также в сети появилась фотография, на которой предположительно запечатлен сам Бардин.

Фото: РИА Новости

На сайте оккупационной администрации Бердянска отмечено, что должность "военного коменданта" города занимает Бардин Артем Игоревич.

Напомним, 26 августа во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв, в результате пострадал назначенный российскими силами так называемый заместитель начальника ГАИ Александр Колесников. Он скончался в больнице. А 24 августа был убит другой пособник российских оккупантов, "глава поселка" Михайловка Запорожской области Иван Сушко.

Также мы писали о том, как днем 20 августа в оккупированном российской армией Мариуполе произошло покушение на Константина Иващенко, которого оккупанты назначили руководить городом. Ему удалось уцелеть.

Как ранее сообщал Фокус, ранее в Каменке-Днепровской Запорожской области бойцы спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили базу ФСБ РФ и место хранения бюллетеней для псевдореферендума.