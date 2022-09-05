Уничтожена база ФСБ: в оккупированной Запорожской области прошла спецоперация ГУР

В ходе операции разведчики уничтожили склад с бюллетенями для "референдума". Также зафиксирован пожар в нескольких местах дислокации оккупантов в Каменке-Днепровской.

Во временно оккупированной Каменке-Днепровской Запорожской области бойцы спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили базу Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) и место хранения бюллетеней для псевдореферендума. В результате спецоперации на нескольких объектах возник пожар, который российские силы не могут потушить до сих пор. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщила пресс-служба ГУР на своем сайте.

"Уничтожен и существенно поврежден ряд объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирования", — сообщили в ведомстве.

По данным ГУР, в частности, горит здание управления Государственной казначейской службы, а склад, на котором хранились бюллетени, был подорван изнутри, в результате чего все материалы были уничтожены.

Помимо этого спецназ уничтожил базу ФСБ, сотрудники которого охраняли склад с бюллетенями. Точное количество ликвидированных и раненых оккупантов еще уточняется — тех, кому удалось выжить в результате операции, эвакуируют в направлении временно оккупированного Крыма.

После действий спецназа ГУР оккупационная администрация в городе ввела жесткий комендантский час с 07:00, над Каменкой-Днепровской были замечены российские военные вертолеты.

В ведомстве отметили, что мирное население города в ходе спецоперации не пострадало.

[ + – ] Каменка-Днепровская на карте

Напомним, по данным украинской разведки, в Москве сотрудники ФСБ РФ ищет выходцев из Украины для обвинения их в "терактах", организованными российскими спецслужбами.

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