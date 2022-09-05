Знищено базу ФСБ: в окупованій Запорізькій області пройшла спецоперація ГУР

У ході операції розвідники знищили склад із бюлетенями для "референдуму". Також зафіксовано пожежу в кількох місцях дислокації окупантів у Кам'янці-Дніпровській.

У тимчасово окупованій Кам'янці-Дніпровській Запорізькій області бійці спецназу Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили базу Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ) і місце зберігання бюлетенів для псевдореферендуму. Внаслідок спецоперації на кількох об'єктах виникла пожежа, яку російські сили не можуть загасити досі. Про це в понеділок, 5 вересня, повідомила пресслужба ГУР на своєму сайті.

"Знищено та суттєво пошкоджено низку об'єктів, які окупанти використовували як місця базування", — повідомили у відомстві.

За даними ГУР, зокрема, горить будівля управління Державної казначейської служби, а склад, на якому зберігалися бюлетені, підірвали зсередини, внаслідок чого всі матеріали було знищено.

Крім цього, спецназ знищив базу ФСБ, співробітники якого охороняли склад із бюлетенями. Точна кількість ліквідованих і поранених окупантів ще уточнюється — тих, кому вдалося вижити в результаті операції, евакуювали в напрямку тимчасово окупованого Криму.

Після дій спецназу ГУР окупаційна адміністрація в місті запровадила жорстку комендантську годину з 07:00, над Кам'янкою-Дніпровською були помічені російські військові гелікоптери.

У відомстві зазначили, що мирне населення міста під час спецоперації не постраждало.

[ + – ] Кам'янка-Дніпровська на карті

Нагадаємо, за даними української розвідки, у Москві співробітники ФСБ РФ шукають вихідців із України для звинувачення їх у "терактах", організованих російськими спецслужбами.

Також ми писали про те, як українські військові знищили будинок у Херсоні, де базувалися близько 200 солдатів Збройних сил РФ і співробітників ФСБ.