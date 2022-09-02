Для звинувачення у майбутніх "терактах": ФСБ РФ у Москві зайнялося пошуком українців, — ГУР

В українській розвідці зазначають, що в Москві посилено шукають росіян, які негативно ставляться до вторгнення РФ. А особливу увагу приділяють силовики колишнім українським громадянам та українцям за походженням.

У столиці Росії Москві співробітники Федеральної служби безпеки шукають вихідців з України для звинувачення їх у "терактах", влаштованих російськими спецслужбами. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією відомства, у Москві посилюється кампанія пошуку росіян, які негативно ставляться до вторгнення РФ на територію України. А особливу увагу силовики РФ приділяють колишнім українським громадянам та українцям за походженням.

"У місті проводиться поквартирний обхід групами людей, одягнених у цивільне, які представляються співробітниками ФСБ. У мешканців з'ясовують, чи живуть десь поблизу українці, чи хтось не здає українцям в оренду житло. Також з'ясовують ставлення громадян до так званої спеціальної військової операції", — розповіли в ГУР.

В українській розвідці заявляють, що одна із зазначених цілей таких дій — не допустити формування і поширення у російській столиці негативного ставлення до війни та знайти людей, які можуть вплинути на формування громадської думки щодо неї.

Крім того, ця кампанія має сформувати негативний образ українців. В очах росіян вони мають виглядати терористами та радикалами. Надалі саме українців можуть звинуватити у терактах, організованих російськими спецслужбами на території Росії.

Нагадаємо, 22 серпня в ФСБ РФ заявили, що підозрюють у вбивстві Дар'ї Дугіної громадянку України. За версією силовиків РФ, підрив було сплановано та здійснено українськими спецслужбами. Виконавницею стала громадянка України Наталія Вовк, яка перебувала в Москві з дочкою.

29 серпня ФСБ звинуватила в убивстві Дугіної ще одного українця. Російська спецслужба стверджує, що українець Богдан Циганенко нібито допомагав виконавиці теракту з підробленими документами та номерами на машину, а також виготовив бомбу

23 серпня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що ФСБ запланувала у Росії теракти з масовими жертвами серед мирного населення. За його словами, ліквідація Дар'ї Дугіної була першою частиною спецоперації Кремля.