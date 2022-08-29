ФСБ звинуватила в убивстві пропагандистки Дугіної ще одного українця (відео)

Російська спецслужба стверджує, що українець Богдан Циганенко нібито допомагав виконавиці теракту з підробленими документами та номерами на машину, а також виготовив бомбу. Як "докази" ФСБ представила черговий відеоролик, з якого мало що зрозуміло.

Убивство російської пропагандистки Дар'ї Дугіної нібито готував українець Богдан Циганенко, заявили в ФСБ РФ. Російські силовики стверджують, що він входив до складу української диверсійної групи та допомагав звинуваченій раніше в здійсненні теракту українці Наталі Вовк.

"У процесі подальших заходів встановлено, що вбивство Дар'ї Дугіної разом із Наталією Вовк готував у Москві ще один член української диверсійно-терористичної групи, громадянин України Циганенко Богдан Петрович, 1978 року народження, який прибув до Росії транзитом через Естонію 30 липня 2022 року та залишив територію Росії за день до скоєння підриву Дар'ї Дугіної", — сказано в повідомленні Центру громадських зв'язків ФСБ.

В ФСБ стверджують, що завданням Циганенка було видати Вовк підроблені автомобільні номери та документи на ім'я реальної громадянки Казахстану Юлії Зайко, а також виготовити саморобний вибуховий пристрій в орендованому гаражі на південному заході Москви.

"Унаслідок вивчення камер відеоспостереження документально підтверджено, що виконавиця злочину громадянка України Вовк Наталія Павлівна, 1979 року народження, особисто здійснювала спостереження за Дарією Дугіною на автостоянці для гостей фестивалю "Традиція", — заявили в ФСБ.

При цьому відомство опублікувало відеоролик, у якому, як у випадку зі звинуваченням Наталії Вовк, не надано доказів викладеної у пресрелізі інформації.

Нагадаємо, увечері 20 серпня в Підмосков'ї вибухнув автомобіль Дар'ї Дугіної — дочки ідеолога "російського світу" Олександра Дугіна.

Як повідомляв Фокус, в РФ озвучили версію про те, що передбачувана вбивця Дугіної Наталія Вовк підклала вибухівку й при цьому в операції брала участь її 12-річна дочка. За заявою ФСБ, після теракту українці нібито вирушили в Естонію. При цьому російські чиновники пригрозили цій країні за відмову видати підозрювану в убивстві.

Звинувачення ФСБ багато експертів вважають російською провокацією, вважаючи, що за вбивством Дар'ї Дугіної стоїть Путін. За словами економіста Андреса Ослунда, Путін відомий операціями під "чужим прапором". А російський історик Юрій Фельштинський вважає, що СБУ надто зайнята внутрішньою роботою, щоб проводити теракти в Москві саме зараз.

Секретар РНБО Олексій Данілов, зазначаючи зниження підтримки війни проти України серед росіян, заявив, що очікується організація ФСБ серії терактів у російських містах, а вбивство Дугіної лише перший з них. Мета таких акцій — знову роздмухати антиукраїнський настрій в РФ.